Каспийский циклон на неделе обрушит на Урал дожди и грозы

В среду, 10 июня, сильные дожди с грозами, градом и ветром 15−20 метров в секунду сохранятся в Свердловской области и на юге Тюменской. К четвергу, 11 июня, интенсивность осадков в большинстве районов снизится, станет немного прохладнее, хотя температура останется в пределах климатической нормы. Например, в Свердловской области днем ожидается +16−21 °C, на востоке — до +26 °C, в Челябинской — +17−22 °C, в Курганской — +18−24 °C, на юге Тюменской — +13−28 °C. В Пермском крае, напротив, немного потеплеет: с +16−21 °C 10 июня — до +18−23 °C 11 июня.