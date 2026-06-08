Каспийский циклон на неделе обрушит на Урал дожди и грозы

На неделе Урал окажется во власти непогоды: округ накроет серия дождей и гроз, которые принес каспийский циклон. Уже вчера, 7 июня, Свердловская область столкнулась с сильным дождем и грозой: выпало до 18 миллиметров осадков. Ночью на понедельник, 8 июня, до 21 миллиметра влаги получил Ханты‑Мансийский автономный округ. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В ближайшие дни осадки продолжат охватывать территорию Урала. Сегодня, 8 июня, кратковременные грозовые дожди затронут Южный и Средний Урал. В Свердловской области днем ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а в Челябинской — до 25 метров в секунду при грозах. Сильные ливни с ветром до 20 метров в секунду прогнозируются также на юге Тюменской области. В Курганском регионе пройдут умеренные дожди с грозами. Пермский край тоже столкнется с дождливой погодой в дневные часы.
Температурный фон в регионе остается неоднородным. Сегодня днем воздух прогреется до +15−20 °C в Пермском крае, до +18−23 °C — в Свердловской области, до +20−25 °C — в Челябинской, до +24−29 °C — в Курганской и до +26−31°C — в Тюменской.
На севере Урала со вторника по четверг,
В среду, 10 июня, сильные дожди с грозами, градом и ветром 15−20 метров в секунду сохранятся в Свердловской области и на юге Тюменской. К четвергу, 11 июня, интенсивность осадков в большинстве районов снизится, станет немного прохладнее, хотя температура останется в пределах климатической нормы. Например, в Свердловской области днем ожидается +16−21 °C, на востоке — до +26 °C, в Челябинской — +17−22 °C, в Курганской — +18−24 °C, на юге Тюменской — +13−28 °C. В Пермском крае, напротив, немного потеплеет: с +16−21 °C 10 июня — до +18−23 °C 11 июня.
Из‑за обильных осадков с 8 по 11 июня возможны подъемы уровня воды в реках и подтопление отдельных участков поймы и пониженных мест. Жителям и гостям региона стоит учитывать прогноз при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.