Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Синоптик назвала дату отступления жары в Москве

Главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, когда жара в Москве отступит. По словам метеоролога, первые признаки перемены погоды появятся уже в субботу, 13 июня.

Сейчас в Ричмонде: +25° 5 м/с 61% 763 мм рт. ст. +26°
Жара в Москве и области отступит после длинных выходных, 13 июня 2026
Источник: Unsplash

Жара, которая установилась в Москве и Московской области, отступит после длинных выходных. Такую прогнозную оценку дала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с изданием «Ридус».

По словам метеоролога, первые признаки перемены погоды появятся уже в субботу, 13 июня. В этот день ожидаются кратковременные дожди. К вечеру в регион подойдет холодный атмосферный фронт, что запустит процесс постепенного снижения температуры.

С воскресенья, 14 июня, характер погоды окончательно изменится. И хотя столбик термометра все равно останется выше климатической нормы, изнуряющей жары уже не предвидится.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уточнял температурные показатели на ближайшие дни. Эксперт отмечал, что в течение недели днем воздух в столичном регионе прогреется до +27−32 °C, а ночные значения составят от +15 °C до +20 °C.

Таким образом, жители Москвы и Подмосковья могут рассчитывать на смягчение погодных условий уже в середине июня. Резкое потепление уступит место более комфортной температуре благодаря смене атмосферных фронтов.