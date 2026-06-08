Синоптик назвала дату отступления жары в Москве

Жара, которая установилась в Москве и Московской области, отступит после длинных выходных. Такую прогнозную оценку дала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с изданием «Ридус».
По словам метеоролога, первые признаки перемены погоды появятся уже в субботу, 13 июня. В этот день ожидаются кратковременные дожди. К вечеру в регион подойдет холодный атмосферный фронт, что запустит процесс постепенного снижения температуры.
С воскресенья, 14 июня, характер погоды окончательно изменится. И хотя столбик термометра все равно останется выше климатической нормы, изнуряющей жары уже не предвидится.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин уточнял температурные показатели на ближайшие дни. Эксперт отмечал, что в течение недели днем воздух в столичном регионе прогреется до +27−32 °C, а ночные значения составят от +15 °C до +20 °C.
Таким образом, жители Москвы и Подмосковья могут рассчитывать на смягчение погодных условий уже в середине июня. Резкое потепление уступит место более комфортной температуре благодаря смене атмосферных фронтов.