Число погибших при землетрясении на Филиппинах растет: видео стихии

Мощное землетрясение потрясло юг Филиппин рано утром в понедельник, 8 мая. По сведениям агентства Xinhua, в результате стихийного бедствия погибли 32 человека.
Эпицентр подземных толчков находился у побережья острова Минданао. Европейско‑Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду землетрясения на уровне 8,1. Мощное событие спровоцировало объявление угрозы цунами. Прогнозируется, что высота волн превысит обычный уровень — один метр.
В связи с опасностью прибрежным жителям сразу девяти провинций власти настоятельно рекомендовали срочно эвакуироваться. Соответствующее предупреждение выпустили специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии. Экстренные службы оперативно развернули работу по организации безопасных зон и перемещению людей из потенциально опасных районов.
Сейчас Посольство России на Филиппинах не располагает сведениями о пострадавших россиянах. Дипломаты продолжают уточнять информацию и находятся на связи с местными властями.
Ситуация остается напряженной: специалисты продолжают отслеживать сейсмическую активность в регионе, а спасательные отряды — оказывать помощь пострадавшим и координировать эвакуационные мероприятия. Жителей и туристов призывают внимательно следить за официальными сообщениями и строго следовать инструкциям экстренных служб.