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Число погибших при землетрясении на Филиппинах растет: видео стихии

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в понедельник, 8 июня, у побережья острова Минданао на Филиппинах. В результате стихийного бедствия погибли 32 человека.

Сейчас в Ричмонде: +27° 6 м/с 54% 763 мм рт. ст. +26°

Мощное землетрясение потрясло юг Филиппин рано утром в понедельник, 8 мая. По сведениям агентства Xinhua, в результате стихийного бедствия погибли 32 человека.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья острова Минданао. Европейско‑Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду землетрясения на уровне 8,1. Мощное событие спровоцировало объявление угрозы цунами. Прогнозируется, что высота волн превысит обычный уровень — один метр.

В связи с опасностью прибрежным жителям сразу девяти провинций власти настоятельно рекомендовали срочно эвакуироваться. Соответствующее предупреждение выпустили специалисты Филиппинского института вулканологии и сейсмологии. Экстренные службы оперативно развернули работу по организации безопасных зон и перемещению людей из потенциально опасных районов.

Сейчас Посольство России на Филиппинах не располагает сведениями о пострадавших россиянах. Дипломаты продолжают уточнять информацию и находятся на связи с местными властями.

Ситуация остается напряженной: специалисты продолжают отслеживать сейсмическую активность в регионе, а спасательные отряды — оказывать помощь пострадавшим и координировать эвакуационные мероприятия. Жителей и туристов призывают внимательно следить за официальными сообщениями и строго следовать инструкциям экстренных служб.