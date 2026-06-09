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Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37

БАНГКОК, 9 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин возросло с 32 до 37. Об этом сообщил телеканал GMA News.

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Источник: Reuters

По данным Управления гражданской обороны, в общей сложности 456 человек получили ранения, еще 4 числятся пропавшими без вести.

Местные власти указывают, что на острове Минданао повреждены около 1,9 тыс. зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома, из которых около 1,5 тыс. были полностью разрушены стихией. Международный аэропорт города Хенераль-Сантос получил повреждения, что привело к отмене рейсов. Управление гражданской авиации Филиппин разрешило военным, правительственным и гуманитарным самолетам использовать воздушную гавань для ликвидации последствий подземных толчков. В городе Хенераль-Сантос было объявлено чрезвычайное положение.

Посольство РФ на Филиппинах ранее сообщило ТАСС, что российские дипломаты находятся в контакте «с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших в результате стихии россиянах».