Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37

Местные власти указывают, что на острове Минданао повреждены около 1,9 тыс. зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома, из которых около 1,5 тыс. были полностью разрушены стихией. Международный аэропорт города Хенераль-Сантос получил повреждения, что привело к отмене рейсов. Управление гражданской авиации Филиппин разрешило военным, правительственным и гуманитарным самолетам использовать воздушную гавань для ликвидации последствий подземных толчков. В городе Хенераль-Сантос было объявлено чрезвычайное положение.