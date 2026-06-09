Юрист объяснила, при какой температуре в офисе можно уйти с работы

В условиях аномальной жары, накрывшей Москву и другие регионы, многих работников волнует вопрос: можно ли покинуть рабочее место, если в офисе невыносимо душно? Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова разъяснила РИА Новости правовые аспекты этой ситуации.
По словам эксперта, сотрудники в России действительно имеют право приостановить работу в жаркий период — но только при соблюдении строгих условий. Ключевой критерий — температура в помещении: для офисных работников с преимущественно сидячей и малоподвижной деятельностью максимально допустимая отметка летом составляет 28 градусов. Если воздух в офисе прогревается сильнее, это может нанести вред здоровью — и тогда у сотрудника появляется законное основание для временного прекращения трудовой деятельности.
Однако важно действовать строго по правилам. Прежде всего необходимо письменно уведомить работодателя о приостановке работы. В заявлении следует зафиксировать показания термометра — причём сделать это нужно в присутствии коллег, чтобы подтвердить достоверность данных. В документе также нужно указать, что работа будет возобновлена только после устранения нарушения — то есть после нормализации температурного режима.
Ольга Леонова особо подчеркнула важный нюанс: нельзя просто взять и уйти с рабочего места до получения ответа от руководства.
Закон защищает работников в условиях экстремальной жары — но для реализации своих прав важно соблюдать установленный порядок действий. Это позволит и сохранить здоровье, и избежать проблем с работодателем.