Юрист объяснила, при какой температуре в офисе можно уйти с работы

По словам эксперта, сотрудники в России действительно имеют право приостановить работу в жаркий период — но только при соблюдении строгих условий. Ключевой критерий — температура в помещении: для офисных работников с преимущественно сидячей и малоподвижной деятельностью максимально допустимая отметка летом составляет 28 градусов. Если воздух в офисе прогревается сильнее, это может нанести вред здоровью — и тогда у сотрудника появляется законное основание для временного прекращения трудовой деятельности.