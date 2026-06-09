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«Борис» и «Кристина»: Центральной Америке и Мексике угрожают наводнения

Восточная часть Тихого океана столкнулась с двумя тропическими штормами. «Кристина» сформировалась у побережья Никарагуа и движется к Гватемале. «Борис» достиг Мексики и угрожает штатам Герреро и Оахака наводнениями и оползнями.

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Тропические штормы «Борис» и «Кристина» в Тихом океане 8–9 июня
Источник: Freepik

Восточная часть Тихого океана столкнулась с новой погодной угрозой: в регионе сформировались тропические штормы «Борис» и «Кристина». Стихия может привести к серьезным бедствиям в Центральной Америке и Мексике.

Шторм «Кристина» возник в понедельник днем, 8 июня, неподалеку от побережья Никарагуа. Скорость устойчивых ветров достигает 18−32 метров в секунду. По прогнозам, к концу недели обрушится на побережье от Сальвадора до южной части Гватемалы. Ожидается, что циклон задвижется вдоль берега и ухудшит погодные условия во всем регионе. Специалисты предупреждают: количество осадков достигнет 500 миллиметров, что чревато внезапными наводнениями и оползнями, особенно в холмистых прибрежных районах.

В зоне повышенного риска оказались Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемала и южные территории Мексики. Власти уже распространили предупреждения о тропических штормах вдоль тихоокеанского побережья Центральной Америки: в ближайшие 36 часов там возможны штормовые ветры. Имеется вероятность, что «Кристина» усилится перед выходом на сушу.

Параллельно действует шторм «Борис» — второй в сезоне ураганов 2026 года. Рано утром в понедельник, 8 июня, достиг побережья мексиканского штата Герреро и теперь продвигается вглубь страны. Хотя продолжительность существования стихии окажется недолгой, опасность сохраняется: в штатах Герреро и Южная Оахака возможны порывы ветра тропической силы. Главная угроза там — локальные наводнения и оползни.

Ситуация развивается на фоне продолжающегося сезона ураганов в Восточно‑Тихоокеанском бассейне. Ранее регион затронул тропический шторм «Аманда», который прошел над открытой частью океана в воскресенье, 7 июня.

Местные власти призывают население и туристов к бдительности, просят следить за официальными сообщениями и заранее готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделяется районам с высоким риском оползней и затопления: там усиливают работу спасательных служб и готовят пункты временного размещения.

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