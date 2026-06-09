«Борис» и «Кристина»: Центральной Америке и Мексике угрожают наводнения

Шторм «Кристина» возник в понедельник днем, 8 июня, неподалеку от побережья Никарагуа. Скорость устойчивых ветров достигает 18−32 метров в секунду. По прогнозам, к концу недели обрушится на побережье от Сальвадора до южной части Гватемалы. Ожидается, что циклон задвижется вдоль берега и ухудшит погодные условия во всем регионе. Специалисты предупреждают: количество осадков достигнет 500 миллиметров, что чревато внезапными наводнениями и оползнями, особенно в холмистых прибрежных районах.