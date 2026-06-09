Аномальная жара в России: где ждать рекордов и где спасут дожди

А вот в средних и южных широтах Европейской России картина иная: здесь установится аномальная жара. В Центральной России прогнозируются локальные и кратковременные ливни с грозами — они не помешают солнцу прогревать воздух до +25…+30 °C. Особенно знойно будет в Москве: в полуденные часы столбики термометров достигнут +28…+31 °C, а в среду и пятницу возможны даже новые температурные рекорды. Самая высокая вероятность гроз ожидается сегодня, а также в пятницу и субботу.