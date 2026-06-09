Аномальная жара в России: где ждать рекордов и где спасут дожди

В ближайшие дни жара на Русской равнине и в Сибири продолжит нарастать, хотя погода в разных регионах будет заметно различаться, сообщает портал «Метеовести».
На Урале и в северной половине Сибири пройдут дожди — их принесут массивы фронтальной облачности. Из‑за этого здесь сохранится сравнительно прохладная погода: днем температура не поднимется выше +20…+25 °C. Аналогичная ситуация сложится и на Северо‑Западе страны, где ожидаются самые сильные осадки.
А вот в средних и южных широтах Европейской России картина иная: здесь установится аномальная жара. В Центральной России прогнозируются локальные и кратковременные ливни с грозами — они не помешают солнцу прогревать воздух до +25…+30 °C. Особенно знойно будет в Москве: в полуденные часы столбики термометров достигнут +28…+31 °C, а в среду и пятницу возможны даже новые температурные рекорды. Самая высокая вероятность гроз ожидается сегодня, а также в пятницу и субботу.
Экстремальная жара сохраняется и в Сибири. Накануне температура в Новосибирске оказалась на 6 градусов выше, чем в турецкой Анталье. В ближайшие дни в столице Сибири столбик термометра будет держаться на отметках +30…+32 °C — не исключено, что будут обновлены исторические максимумы. Лишь к концу недели, в пятницу‑субботу, ситуация изменится: к верховьям Оби прорвется холодный фронт. С грозовыми дождями температура снизится до более комфортных +27…+28 °C.