Над Керчью сегодня заметили смерч: видео

Жители Керчи во вторник, 9 июня, стали очевидцами необычного и потенциально опасного природного явления: над городом заметили смерч. Свидетельства об этом быстро распространились в социальных сетях.
По сообщениям очевидцев, вихрь сопровождался неблагоприятными погодными условиями: сильным ливнем и градом. Сочетание факторов сделало ситуацию особенно запоминающейся: мощные потоки воздуха в сочетании с интенсивными осадками создали не только зрелищный, но и тревожный эффект.
Хотя точные сведения о силе и последствиях смерча пока уточняются, само возникновение такого события в районе Керчи привлекает внимание метеорологов и вызывает живой отклик у горожан. Смерчи в этом регионе — нечастое явление, поэтому многие восприняли это как яркую природную аномалию.
Горожанам рекомендуют следить за официальными сообщениями от Гидрометцентра и МЧС. Важно помнить: при признаках смерча лучше укрыться в надежном помещении и избегать открытых пространств.
Завтра, 10 июня, в Керчи ожидается теплая и в целом спокойная погода. Днем воздух прогреется до +26 °C, ночью температура опустится примерно до +20 °C. Осадки не прогнозируются. Ветер окажется умеренный, преимущественно — северо-восточный, со скоростью около трех-четырех метров в секунду. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы — около 759 миллиметров ртутного столба.