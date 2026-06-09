Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Над Керчью сегодня заметили смерч: видео

Во вторник, 9 июня, жители Керчи наблюдали смерч, который сопровождался сильным ливнем и градом. Очевидцы активно делились кадрами в социальных сетях.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 44% 764 мм рт. ст. +24°

Жители Керчи во вторник, 9 июня, стали очевидцами необычного и потенциально опасного природного явления: над городом заметили смерч. Свидетельства об этом быстро распространились в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев, вихрь сопровождался неблагоприятными погодными условиями: сильным ливнем и градом. Сочетание факторов сделало ситуацию особенно запоминающейся: мощные потоки воздуха в сочетании с интенсивными осадками создали не только зрелищный, но и тревожный эффект.

Хотя точные сведения о силе и последствиях смерча пока уточняются, само возникновение такого события в районе Керчи привлекает внимание метеорологов и вызывает живой отклик у горожан. Смерчи в этом регионе — нечастое явление, поэтому многие восприняли это как яркую природную аномалию.

Горожанам рекомендуют следить за официальными сообщениями от Гидрометцентра и МЧС. Важно помнить: при признаках смерча лучше укрыться в надежном помещении и избегать открытых пространств.

Завтра, 10 июня, в Керчи ожидается теплая и в целом спокойная погода. Днем воздух прогреется до +26 °C, ночью температура опустится примерно до +20 °C. Осадки не прогнозируются. Ветер окажется умеренный, преимущественно — северо-восточный, со скоростью около трех-четырех метров в секунду. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы — около 759 миллиметров ртутного столба.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше