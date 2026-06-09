Венера и Юпитер сошлись на ночном небе: фото

Если еще не успели полюбоваться зрелищем, сделайте это сегодня или завтра вечером, 9 и 10 июня. Хотя расстояние между планетами начнет постепенно увеличиваться, объекты все еще будет легко заметить невооруженным глазом. Главное — выбрать место с открытым западным горизонтом и ясным небом, чтобы ничто не помешало насладиться редким астрономическим событием.