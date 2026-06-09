Венера и Юпитер сошлись на ночном небе: фото

Жители разных уголков мира, в том числе России, получили редкую возможность наблюдать впечатляющее астрономическое событие. Венера и Юпитер — два самых ярких объекта на небе после Солнца и Луны — оказались в непосредственной близости друг от друга.
Наибольшее сближение планет пришлось на период с 8 по 10 июня. В эти дни расстояние между небесными телами составляет около двух градусов. Такое тесное соседство на небосводе выглядит особенно эффектно и нечасто встречается, поэтому событие привлекает внимание как профессиональных астрономов, так и любителей.
Наблюдать за соединением планет можно лишь непродолжительное время, примерно через час после захода Солнца, около 22:00, когда небо уже достаточно темнеет, но Венера с Юпитером еще не скрываются за горизонтом. Окно невелико — всего 40−60 минут.
Удивительное явление вчера, 9 июня, уже смогли запечатлеть наблюдатели в самых разных местах. Фотографии сближения Венеры и Юпитера загрузили в Сеть из Словении, Волгограда, Москвы, Пензенской области, Таганрога и Чебоксар. Снимки наглядно продемонстрировали, насколько заметным и ярким получился небесный дуэт: даже на любительских кадрах две планеты отчетливо выделились на фоне сумеречного неба.
Если еще не успели полюбоваться зрелищем, сделайте это сегодня или завтра вечером, 9 и 10 июня. Хотя расстояние между планетами начнет постепенно увеличиваться, объекты все еще будет легко заметить невооруженным глазом. Главное — выбрать место с открытым западным горизонтом и ясным небом, чтобы ничто не помешало насладиться редким астрономическим событием.