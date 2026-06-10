Аномальная жара в Европе: май 2026 года стал одним из самых жарких в истории

По данным программы ЕС для наблюдения за Землей Copernicus, май текущего года вошел в историю как один из самых жарких за все время наблюдений — он уступил лишь маю 2024‑го и побил несколько национальных рекордов в странах Евросоюза. Как отмечает The Financial Times, на значительной части континента «ощущаемая» температура (индекс ветрового охлаждения) достигала 35−40°C.
Сильнее всего от аномальной жары пострадали Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия. Трагические последствия особенно остро проявились в Испании: за месяц из‑за высоких температур погибли 101 человек. Во Франции и Великобритании заметно выросло число случаев утоплений — многие жители пытались спастись от зноя в водоемах, что привело к опасным ситуациям.
У людей, сельскохозяйственных культур и природных экосистем попросту не хватило времени, чтобы адаптироваться к столь резким изменениям.
Эксперты объясняют, что Европа нагревается быстрее других регионов планеты. Одна из причин — ее близость к Арктике: таяние льдов и снега обнажает темную почву, которая активнее поглощает солнечное тепло и дополнительно прогревает воздух. Кроме того, ситуацию усугубляют аномально высокие температуры в тропической части Тихого океана — это усиливает глобальный климатический кризис и провоцирует экстремальные погодные явления во всем мире.
Погодные аномалии проявились не только в жаре. В Западной, Центральной и Восточной Европе наблюдалась засуха — осадков было меньше обычного. В то же время другие регионы столкнулись с противоположной проблемой: масштабные наводнения прошли в Турции, Болгарии, Молдове, а также в отдельных районах северо‑западной Европы, северной Скандинавии и Финляндии.
Эксперты подчеркивают: такие контрасты и экстремальные колебания погоды все чаще становятся новой реальностью. Сочетание глобального потепления, региональных климатических факторов и явлений вроде Эль‑Ниньо создает сложную картину изменений, требующую повышенного внимания и продуманных мер реагирования на всех уровнях.