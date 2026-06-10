Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Аномальная жара в Европе: май 2026 года стал одним из самых жарких в истории

По данным программы Copernicus, майская жара 2026 в Европе побила несколько национальных рекордов. Эксперты связывают аномалию с близостью Европы к Арктике и высокими температурами в тропической части Тихого океана.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 88% 758 мм рт. ст. +22°
Источник: Unsplash

По данным программы ЕС для наблюдения за Землей Copernicus, май текущего года вошел в историю как один из самых жарких за все время наблюдений — он уступил лишь маю 2024‑го и побил несколько национальных рекордов в странах Евросоюза. Как отмечает The Financial Times, на значительной части континента «ощущаемая» температура (индекс ветрового охлаждения) достигала 35−40°C.

Сильнее всего от аномальной жары пострадали Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия. Трагические последствия особенно остро проявились в Испании: за месяц из‑за высоких температур погибли 101 человек. Во Франции и Великобритании заметно выросло число случаев утоплений — многие жители пытались спастись от зноя в водоемах, что привело к опасным ситуациям.

Ученые обращают внимание на тревожную особенность: этой весной переход от прохладной погоды к экстремальной жаре произошел крайне стремительно.

У людей, сельскохозяйственных культур и природных экосистем попросту не хватило времени, чтобы адаптироваться к столь резким изменениям.

Эксперты объясняют, что Европа нагревается быстрее других регионов планеты. Одна из причин — ее близость к Арктике: таяние льдов и снега обнажает темную почву, которая активнее поглощает солнечное тепло и дополнительно прогревает воздух. Кроме того, ситуацию усугубляют аномально высокие температуры в тропической части Тихого океана — это усиливает глобальный климатический кризис и провоцирует экстремальные погодные явления во всем мире.

Погодные аномалии проявились не только в жаре. В Западной, Центральной и Восточной Европе наблюдалась засуха — осадков было меньше обычного. В то же время другие регионы столкнулись с противоположной проблемой: масштабные наводнения прошли в Турции, Болгарии, Молдове, а также в отдельных районах северо‑западной Европы, северной Скандинавии и Финляндии.

Эксперты подчеркивают: такие контрасты и экстремальные колебания погоды все чаще становятся новой реальностью. Сочетание глобального потепления, региональных климатических факторов и явлений вроде Эль‑Ниньо создает сложную картину изменений, требующую повышенного внимания и продуманных мер реагирования на всех уровнях.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше