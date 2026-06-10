Аномальная жара в Европе: май 2026 года стал одним из самых жарких в истории

По данным программы ЕС для наблюдения за Землей Copernicus, май текущего года вошел в историю как один из самых жарких за все время наблюдений — он уступил лишь маю 2024‑го и побил несколько национальных рекордов в странах Евросоюза. Как отмечает The Financial Times, на значительной части континента «ощущаемая» температура (индекс ветрового охлаждения) достигала 35−40°C.