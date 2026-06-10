Два циклона несут контрастную погоду в Россию на этой неделе

В западной части Русской равнины в среду ожидаются локальные ливни и грозы. А вот на Урале и крайнем западе Сибири осадки будут куда интенсивнее — местами может выпасть 20−30 мм влаги за сутки. Из‑за плотной облачности на Урале дневной прогрев ограничится +15…+20 °C, а в Екатеринбурге в ближайшие дни не обойдется без грозовых дождей. К воскресенью здесь может накопиться около 80% июньского объема осадков, причем большая часть придется на ближайшие дни. Это повышает риск подтоплений на улицах, а дневная температура останется ниже нормы — на уровне +18…+21 °C. Лишь в пятницу и субботу, когда выглянет солнце, погода вернется к климатической норме.