Два циклона несут контрастную погоду в Россию на этой неделе

На погоду в России сейчас влияют сразу два циклона, из‑за чего в разных регионах складываются контрастные условия.
В западной части Русской равнины в среду ожидаются локальные ливни и грозы. А вот на Урале и крайнем западе Сибири осадки будут куда интенсивнее — местами может выпасть 20−30 мм влаги за сутки. Из‑за плотной облачности на Урале дневной прогрев ограничится +15…+20 °C, а в Екатеринбурге в ближайшие дни не обойдется без грозовых дождей. К воскресенью здесь может накопиться около 80% июньского объема осадков, причем большая часть придется на ближайшие дни. Это повышает риск подтоплений на улицах, а дневная температура останется ниже нормы — на уровне +18…+21 °C. Лишь в пятницу и субботу, когда выглянет солнце, погода вернется к климатической норме.
Тем временем Русскую равнину охватит зона аномального перегрева. Благодаря южным потокам в средние и южные широты поступает теплый воздух из Средиземноморья. В результате в этих регионах столбики термометров будут держаться в диапазоне +27…+32 °C.
Особенно жаркая погода ожидается в Центральной России. В Москве вплоть до субботы прогнозируется +30…+31 °C — это может привести к обновлению сразу четырех суточных температурных максимумов, зафиксированных еще в 1998 году.
Общая картина сохранится до конца недели. Европейская часть России останется под влиянием теплых южных потоков, и только в выходные сюда начнет пробиваться холодный фронт. На Урале же, напротив, прохладная и ненастная погода затянется: северные ветры будут нести влажный арктический воздух.