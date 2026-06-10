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Стихия в Пермском крае: смерч и шквал нанесли масштабный урон лесам

В Пермском крае 28 мая прошел мощный смерч шириной до 1100 метров, который достиг категории EF3. Недавние спутниковые снимки Sentinel-2 наконец помогли ученым оценить последствия стихии.

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Смерч и шквал в Пермском крае 28 мая 2026
Источник: t.me/netall/

В Пермском крае 28 мая наблюдались смерч и шквалистый ветер. На этой неделе ученые получили спутниковые снимки Sentinel‑2, которые позволили оценить последствия мощной стихии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Гигантский смерч шириной до 1100 метров — один из мощнейших на европейской территории России в XXI веке — прошел вблизи границы Гайнского района Пермского края с Кировской областью и Республикой Коми около 15:45 по местному времени. Причиной возникновения стало суперъячейковое облако, которое сформировалось над Верхнекамским районом Кировского региона и сместилось на северо‑запад.

По характеру разрушений специалисты предполагают, что смерч достиг категории EF3. Стихия уничтожила более 700 гектаров леса, оставила после себя лишь смесь из почвы и стволов деревьев.

Параллельно через Пермский край с юго‑востока на северо‑запад прошла линия шквалов. Полоса ветровалов протянулась почти на 400 километров, от Чусовского округа до Косы, включая район села Перемское и окрестности Камского водохранилища. Метеостанция в Косе зафиксировала порывы ветра до 28 метров в секунду. Наиболее серьезные повреждения зафиксировали на малонаселенных территориях, хотя в отдельных жилых зонах, например в селе Перемское Добрянского округа, также отметили значительный ущерб.

Общую площадь сплошных ветровалов оценили не менее чем в 2700 гектаров. Цифра еще может вырасти: территории на части снимков закрыла облачность, а сведения по северо‑востоку края пока отсутствуют.

Шквал стал самым долгоживущим в европейской части России за последние пять лет, а по масштабам ущерба — вторым с 1986 года для Пермского края. Специалисты подчеркивают: подобные мощные и продолжительные ветровалы — редкое явление, которое требует пристального изучения для улучшения прогнозирования экстремальных погодных условий.