Стихия в Пермском крае: смерч и шквал нанесли масштабный урон лесам

В Пермском крае 28 мая наблюдались смерч и шквалистый ветер. На этой неделе ученые получили спутниковые снимки Sentinel‑2, которые позволили оценить последствия мощной стихии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Гигантский смерч шириной до 1100 метров — один из мощнейших на европейской территории России в XXI веке — прошел вблизи границы Гайнского района Пермского края с Кировской областью и Республикой Коми около 15:45 по местному времени. Причиной возникновения стало суперъячейковое облако, которое сформировалось над Верхнекамским районом Кировского региона и сместилось на северо‑запад.
Параллельно через Пермский край с юго‑востока на северо‑запад прошла линия шквалов. Полоса ветровалов протянулась почти на 400 километров, от Чусовского округа до Косы, включая район села Перемское и окрестности Камского водохранилища. Метеостанция в Косе зафиксировала порывы ветра до 28 метров в секунду. Наиболее серьезные повреждения зафиксировали на малонаселенных территориях, хотя в отдельных жилых зонах, например в селе Перемское Добрянского округа, также отметили значительный ущерб.
Шквал стал самым долгоживущим в европейской части России за последние пять лет, а по масштабам ущерба — вторым с 1986 года для Пермского края. Специалисты подчеркивают: подобные мощные и продолжительные ветровалы — редкое явление, которое требует пристального изучения для улучшения прогнозирования экстремальных погодных условий.