Стихия в Пермском крае: смерч и шквал нанесли масштабный урон лесам

Параллельно через Пермский край с юго‑востока на северо‑запад прошла линия шквалов. Полоса ветровалов протянулась почти на 400 километров, от Чусовского округа до Косы, включая район села Перемское и окрестности Камского водохранилища. Метеостанция в Косе зафиксировала порывы ветра до 28 метров в секунду. Наиболее серьезные повреждения зафиксировали на малонаселенных территориях, хотя в отдельных жилых зонах, например в селе Перемское Добрянского округа, также отметили значительный ущерб.