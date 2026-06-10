Как россияне относятся к загару: опрос о привычках и защите

С каждым годом солнце становится активнее. УФ-индекс даже в средней полосе все чаще достигает опасных значений. Если раньше темная кожа считалась привлекательной и символом удачного летнего отдыха, то сегодня отношение к загару становится более неоднозначным.
Современная медицина связывает избыточное воздействие ультрафиолетового излучения с повышенным риском развития рака кожи, ускоренным внешним старением, появлением пигментных пятен и другими проблемами со здоровьем. Врачи и косметологи рекомендуют использовать солнцезащитные средства не только на пляже, но и в повседневной жизни, а в прогнозах погоды все чаще можно увидеть показатель УФ-индекса, который оценивает уровень солнечной активности.
С началом лета Погода Mail и Здоровье Mail решили разобраться, как сегодня россияне относятся к загару: загорают ли намеренно, пользуются ли SPF-средствами в городе и отпуске, следят ли за прогнозом УФ-индекса и доверяют ли солнцезащитной косметике.
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