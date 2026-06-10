Как россияне относятся к загару: опрос о привычках и защите

Современная медицина связывает избыточное воздействие ультрафиолетового излучения с повышенным риском развития рака кожи, ускоренным внешним старением, появлением пигментных пятен и другими проблемами со здоровьем. Врачи и косметологи рекомендуют использовать солнцезащитные средства не только на пляже, но и в повседневной жизни, а в прогнозах погоды все чаще можно увидеть показатель УФ-индекса, который оценивает уровень солнечной активности.