Океан выбросил тонны пластика на побережье Гватемалы: фото

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у местных жителей и экологов. Загрязнение угрожает не только внешнему виду живописного побережья, но и морской экосистеме. Пластик разлагается десятилетиями, отравляет воду и опасен для животных, которые принимают фрагменты отходов за пищу. Кроме того, мусор на пляже снижает привлекательность региона для путешественников, а для многих местных жителей туризм служит основным источником дохода.