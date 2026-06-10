На Камчатке зафиксировали ощутимое землетрясение

Жителям и туристам региона напоминают о важности базовых правил поведения при землетрясениях. Если подземные толчки повторятся, сохраняйте спокойствие, по возможности покиньте помещение, особенно если находитесь выше первого этажа, держитесь подальше от зданий, линий электропередачи и других потенциально опасных конструкций. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь в экстренные службы.