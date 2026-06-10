На Камчатке зафиксировали ощутимое землетрясение

На Камчатке произошло ощутимое землетрясение. Магнитуда составила шесть. Информацию об этом предоставили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
Эпицентр сейсмического события находился в 176 километрах от Петропавловска‑Камчатского, а глубина залегания очага достигала 29,7 километра. Благодаря такому расположению и значительной глубине эпицентра последствия для города оказались сравнительно умеренными. По предварительным оценкам, в Петропавловске‑Камчатском сила толчков достигала трех баллов.
Подобные колебания земной поверхности люди обычно ощущают внутри зданий: покачивается мебель, слегка колеблется жидкость в открытых сосудах. При этом, как правило, серьезных повреждений инфраструктуры не возникает: конструкции современных зданий рассчитывают под подобные нагрузки.
Специалисты уже приступили к анализу сведений: уточняются параметры сейсмособытия, оценивается влияние на территории и проверяется состояние критически важных объектов. Мониторинг сейсмической активности в регионе продолжается.
Жителям и туристам региона напоминают о важности базовых правил поведения при землетрясениях. Если подземные толчки повторятся, сохраняйте спокойствие, по возможности покиньте помещение, особенно если находитесь выше первого этажа, держитесь подальше от зданий, линий электропередачи и других потенциально опасных конструкций. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь в экстренные службы.