В Московском регионе в длинные выходные прогнозируют жаркую погоду и дожди

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Жаркая погода сохранится в Московском регионе до субботы включительно, в воскресенье температура немного понизится, но все равно будет тепло — до 24 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«12 июня ночью небольшая облачность, без осадков. В Москве 17−19 градусов, по области 14−19, ветер слабый. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. И температура в Москве 31−33 максимальная, а в области 28−33. С 13 числа погода будет меняться с приближением Атмосферного фронта с запада», — сказала Макарова.
Она пояснила, что ночью местами пройдет небольшой дождь. В Москве ночь будет теплой — 17−19 градусов, по области 14−19. Днем облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами ливень, грозы, град. Температура в Москве 26−28 градусов.
Синоптик отметила, что прогноз относится прежде всего к первой половине дня: в середине дня ожидается прохождение фронта. Температура останется теплой, но усилится ветер — до 6−11 м/с, с порывами до 17 м/с при грозе. В воскресенье, по словам синоптика, уже станет прохладнее — 19−24 градуса, при этом температура будет близка к норме. Аналогичная погода прогнозируется на 15 июня.
Макарова добавила, что 11 и 12 июня температура в Московском регионе будет близка к рекордной. Для 11 июня максимальное значение — 31,3 градуса, а для 12 — 30,8, оба рекорда принадлежат 1998 году.