В Московском регионе в длинные выходные прогнозируют жаркую погоду и дожди

Синоптик отметила, что прогноз относится прежде всего к первой половине дня: в середине дня ожидается прохождение фронта. Температура останется теплой, но усилится ветер — до 6−11 м/с, с порывами до 17 м/с при грозе. В воскресенье, по словам синоптика, уже станет прохладнее — 19−24 градуса, при этом температура будет близка к норме. Аналогичная погода прогнозируется на 15 июня.