В Казахстане впервые испытали технологию искусственного вызова осадков

Технология, известная как cloud seeding, предполагает распыление реагентов — чаще всего на основе солей йодида или серебра. Вещества ускоряют превращение микроскопических капель влаги в облаке в кристаллы льда, которые затем выпадают дождем или снегом. Метод давно применяют в разных странах — от ОАЭ до США и Франции.