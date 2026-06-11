В Казахстане впервые испытали технологию искусственного вызова осадков

Казахстан приступил к практическим испытаниям технологии искусственного вызова осадков. Впервые в Туркестанской области провели серию авиационных вылетов для засева облаков. Инициативой справляются с последствиями майской жары и дефицитом влаги, которые угрожают сельскому хозяйству региона. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус со ссылкой на «Независимую газету».
В минувшие выходные, 6 и 7 июня, самолеты совершили шесть вылетов и распылили специальные реагенты над засушливыми территориями. В проекте участвовали казахстанские метеорологи при поддержке специалистов из ОАЭ. Метеорологическое сопровождение обеспечивает Казгидромет, а после выпадения осадков эксперты проверят соответствие экологическим нормативам.
Технология, известная как cloud seeding, предполагает распыление реагентов — чаще всего на основе солей йодида или серебра. Вещества ускоряют превращение микроскопических капель влаги в облаке в кристаллы льда, которые затем выпадают дождем или снегом. Метод давно применяют в разных странах — от ОАЭ до США и Франции.
Первые испытания в Казахстане прошли в нескольких точках: в районе Жуантобе‑Тасты Сузакского района, где, помимо засухи, актуальны проблемы песчаных бурь, в степи Кызылкум и возле озера Жетыколь в Отырарском районе. Зону воздействия ограничили — около пяти километров в диаметре.
Важно понимать, что технология не создает воду из ничего: для работы нужны подходящие облака, достаточная влажность и благоприятные погодные условия. Поэтому искусственное усиление осадков лишь дополняет традиционные меры, такие как бережное орошение, управление подземными водами и развитие водохранилищ.
Если эксперимент окажется успешным хотя бы локально, метод поможет аграриям южных регионов Казахстана, в том числе Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областей, легче переживать периоды засухи. По международным оценкам, при оптимальных условиях технология увеличит объем осадков на 10−20% относительно естественного уровня.