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Ученые предупредили о росте размеров градин из-за изменения климата

Изменение климата приведет к росту размеров градин на 38−47% к концу столетия. К такому выводу пришли ученые.

Сейчас в Ричмонде: +31° 4 м/с 59% 755 мм рт. ст. +30°
Град станет крупнее к концу века
Источник: Wolfgang Hasselmann/CC0

Изменение климата несет с собой неожиданные и серьезные угрозы. Одну связывают с ростом размеров градин. Согласно свежему исследованию в журнале Nature, к концу столетия диаметр градин увеличится на 38−47% из‑за накопления в атмосфере высокоэнергетического нестабильного воздуха.

Хотя град редко угрожает жизни людей, экономический урон от такой стихии огромен. Ежегодно льдинки с неба обходится миру примерно в 80 миллиардов долларов, а США — в 10 миллиардов.

По масштабам ущерба град превосходит торнадо и оказывается дороже пары ураганов в год.

Почему так происходит? Крупные градины — от трех сантиметров в диаметре — падают быстрее и бьют сильнее: воздействие напоминает удар камня. Всего за 10−15 минут такой град способен уничтожить урожай: сбивает плоды, ломает стебли и колосья, повреждает соцветия. Растения, которые пережили удар, часто начинают гнить из‑за инфекций, проникающих через ранки.

Сельское хозяйство страдает не только на полях. Град пробивает теплицы из стекла и поликарбоната, повреждает технику и защитные тенты. Если град идет вместе с ливнем, почва уплотняется и образует корку — корни растений лишаются доступа к воздуху и начинают задыхаться.

Ученые прогнозируют, что сильнее всего проблема проявится в Европе, Канаде, Аргентине и на северных равнинах США. Исследователи смоделировали три сценария развития событий, опирались на уровень выбросов углекислого газа. Вышло, что даже в относительно оптимистичном варианте количество крупных градин вырастет на 38%. В более тревожном сценарии, при повышении температуры почти на два градуса, увеличение размера достигнет 47%.

Таким образом, усиление градовых осадков — это не отдаленная гипотеза, а вполне реальный вызов, который требует внимания аграриев, страховщиков и властей уже сегодня.

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