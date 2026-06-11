Ученые предупредили о росте размеров градин из-за изменения климата

Изменение климата несет с собой неожиданные и серьезные угрозы. Одну связывают с ростом размеров градин. Согласно свежему исследованию в журнале Nature, к концу столетия диаметр градин увеличится на 38−47% из‑за накопления в атмосфере высокоэнергетического нестабильного воздуха.
Хотя град редко угрожает жизни людей, экономический урон от такой стихии огромен. Ежегодно льдинки с неба обходится миру примерно в 80 миллиардов долларов, а США — в 10 миллиардов.
Почему так происходит? Крупные градины — от трех сантиметров в диаметре — падают быстрее и бьют сильнее: воздействие напоминает удар камня. Всего за 10−15 минут такой град способен уничтожить урожай: сбивает плоды, ломает стебли и колосья, повреждает соцветия. Растения, которые пережили удар, часто начинают гнить из‑за инфекций, проникающих через ранки.
Сельское хозяйство страдает не только на полях. Град пробивает теплицы из стекла и поликарбоната, повреждает технику и защитные тенты. Если град идет вместе с ливнем, почва уплотняется и образует корку — корни растений лишаются доступа к воздуху и начинают задыхаться.
Ученые прогнозируют, что сильнее всего проблема проявится в Европе, Канаде, Аргентине и на северных равнинах США. Исследователи смоделировали три сценария развития событий, опирались на уровень выбросов углекислого газа. Вышло, что даже в относительно оптимистичном варианте количество крупных градин вырастет на 38%. В более тревожном сценарии, при повышении температуры почти на два градуса, увеличение размера достигнет 47%.
Таким образом, усиление градовых осадков — это не отдаленная гипотеза, а вполне реальный вызов, который требует внимания аграриев, страховщиков и властей уже сегодня.