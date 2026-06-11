Ученые предупредили о росте размеров градин из-за изменения климата

Ученые прогнозируют, что сильнее всего проблема проявится в Европе, Канаде, Аргентине и на северных равнинах США. Исследователи смоделировали три сценария развития событий, опирались на уровень выбросов углекислого газа. Вышло, что даже в относительно оптимистичном варианте количество крупных градин вырастет на 38%. В более тревожном сценарии, при повышении температуры почти на два градуса, увеличение размера достигнет 47%.