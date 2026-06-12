На морских курортах России температура воды достигает 23 градусов

«В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты — плюс 17 градусов, в Сочи — плюс 18, в Евпатории, Анапе и Туапсе — плюс 20, в Геленджике — плюс 22, в Ейске — плюс 23», — сказала Макарова.
Ранее доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН Елена Каверина в беседе с ТАСС отмечала, что комфортной для большинства людей температурой воды для купания в море является плюс 22−24 градуса.
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