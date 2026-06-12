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На морских курортах России температура воды достигает 23 градусов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вода продолжает постепенно прогреваться на морских курортах России, в Ейске температура достигает плюс 23 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Сейчас в Ричмонде: +29° 2 м/с 66% 754 мм рт. ст. +30°
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты — плюс 17 градусов, в Сочи — плюс 18, в Евпатории, Анапе и Туапсе — плюс 20, в Геленджике — плюс 22, в Ейске — плюс 23», — сказала Макарова.

Ранее доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН Елена Каверина в беседе с ТАСС отмечала, что комфортной для большинства людей температурой воды для купания в море является плюс 22−24 градуса.

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