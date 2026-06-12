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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,4

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 в Сахалинской области, жители Северо-Курильска почувствовали толчки силой до 3 баллов. Об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Источник: Reuters

«Эпицентр землетрясения находился в 105 км восточнее города Северо-Курильск. По оперативным данным, землетрясение ощутили в Северо-Курильске до 3 баллов», — сообщила Семенова.

Очаг располагался на глубине 37 км.