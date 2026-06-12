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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Кратковременный дождь интенсивностью до семи литров воды на метр площади, гроза и температура воздуха до плюс 32 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 92% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: © РИА Новости

«В течение дня (пятницы — ред.) синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременный дождь «интенсивностью до семи литров воды на метр площади», возможна гроза.

«Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха — плюс 29 — плюс 32 градуса, а значит, вероятен повтор рекорда 28-летней давности, когда в День России было плюс 30,8 градуса», — подчеркнул Тишковец.

По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.