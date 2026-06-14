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ABC: у Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию

СИДНЕЙ, 14 июня. /ТАСС/. Участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды площадью около 650 тыс. кв. км, что примерно равняется площади Франции, не покрылся льдом в зимний период. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на спутниковые снимки.

Источник: Freepik

По его информации, обычно акватория бывает покрыта льдом в июне, но в 2026 году она остается практически свободной от него. Ученые выражают обеспокоенность, что ледяной покров может больше не восстановиться.

По словам исследователей, с 2023 года уровень морского льда в Антарктике демонстрирует рекордное снижение. Потеря ледяного покрова, как отмечается, повлияет на морскую фауну, включая пингвинов, а также на уровень Мирового океана.

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