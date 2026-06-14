В Московском регионе в начале недели ожидается гроза с дождем

«Днем в понедельник, 15 июня, в Москве и Подмосковье на фоне облачности с прояснениями возможен кратковременный дождь, по области местами сильный, в отдельных районах гроза», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в течение дня воздух в столице прогреется до 21−23 градусов, по области — до 24 градусов. Синоптики не исключают, что при грозе порывы южного и юго-западного ветра могут усиливаться до 15 м/с.