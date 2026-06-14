Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Московском регионе в начале недели ожидается гроза с дождем

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Гроза с сильным дождем ожидается местами в Московском регионе в начале новой недели. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 94% 751 мм рт. ст. +29°
Источник: AP 2024

«Днем в понедельник, 15 июня, в Москве и Подмосковье на фоне облачности с прояснениями возможен кратковременный дождь, по области местами сильный, в отдельных районах гроза», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в течение дня воздух в столице прогреется до 21−23 градусов, по области — до 24 градусов. Синоптики не исключают, что при грозе порывы южного и юго-западного ветра могут усиливаться до 15 м/с.

Что же касается ночи на 15 июня, столбики термометров должны показать в Москве 8−10 градусов, в Подмосковье — до 11 градусов.

Накануне в столичном регионе прошел сильный ливень с грозой, который, по данным властей Москвы, стал самым сильным с начала лета. Как отмечает городской департамент ЖКХ, наибольший удар стихии принял на себя восток мегаполиса, в отдельных районах которого за несколько часов выпало 122,9 мм осадков, что составляет почти 160% месячной нормы июня. Интенсивные дожди также прошли на северо-западе, западе и юго-востоке города.