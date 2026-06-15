В ПНИПУ рассказали, где дуют мощнейшие ветра на Земле

В Солнечной системе сильнейшие ветра дуют на Нептуне. По словам эксперта в области астрономии ПНИПУ Евгения Бурмистрова, эта планета вращается очень быстро, совершая оборот вокруг оси всего за 16 часов. При этом недра Нептуна выделяют в 1,6 раза больше энергии, чем получают от Солнца. Такой внутренний обогрев создает перепады давления между теплыми нижними и более холодными верхними слоями атмосферы. В результате воздушные массы на Нептуне могут разгоняться до примерно 2 000 км/ч.