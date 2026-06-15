В ПНИПУ рассказали, где дуют мощнейшие ветра на Земле

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Самые мощные на планете ветра наблюдаются над Гренландией, их скорость достигает 400 км/ч. Пилоты воздушных судов регулярно используют их для экономии топлива, сказал ТАСС во Всемирный день ветра профессор кафедры «Общая физика» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), доктор физико-математических наук Виктор Криштоп.
Максимальные скорости ветра на Земле фиксируются в нижних слоях стратосферы, на высоте около 9−12 км, где обычно перемещаются реактивные самолеты.
«В регионе над Северной Атлантикой сталкиваются два контрастных воздушных потока: холодный арктический воздух и теплый, приносимый океаническим течением Гольфстрим. Чем больше перепад температур, тем выше скорость воздуха, и именно над Гренландией он достигает пиковых значений, разгоняя струйный поток до 350−400 км/ч — такие скорости регулярно фиксируют пилоты, использующие попутные ветра для экономии топлива», — сказал ТАСС ученый.
В Солнечной системе сильнейшие ветра дуют на Нептуне. По словам эксперта в области астрономии ПНИПУ Евгения Бурмистрова, эта планета вращается очень быстро, совершая оборот вокруг оси всего за 16 часов. При этом недра Нептуна выделяют в 1,6 раза больше энергии, чем получают от Солнца. Такой внутренний обогрев создает перепады давления между теплыми нижними и более холодными верхними слоями атмосферы. В результате воздушные массы на Нептуне могут разгоняться до примерно 2 000 км/ч.