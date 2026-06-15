Синоптики рассказали, в каких регионах России неделя будет дождливой

На юге страны, несмотря на локальные ливни и грозы, с 15 по 19 июня солнце продолжит хорошо прогревать воздух. В Причерноморье, низовьях Волги и Дона днем ожидается от +26 до +31 °C, на Кавказе — чуть прохладнее, от +23 до +28 °C. Температура морской воды у берегов Кавказа составит от +20 до +23 °C, у Крыма — от 19 до +22 °C, сообщили в издании «Метеовести».