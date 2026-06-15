Синоптики рассказали, в каких регионах России неделя будет дождливой

На юге страны, несмотря на локальные ливни и грозы, с 15 по 19 июня солнце продолжит хорошо прогревать воздух. В Причерноморье, низовьях Волги и Дона днем ожидается от +26 до +31 °C, на Кавказе — чуть прохладнее, от +23 до +28 °C. Температура морской воды у берегов Кавказа составит от +20 до +23 °C, у Крыма — от 19 до +22 °C, сообщили в издании «Метеовести».
В Среднем Поволжье погода останется неустойчивой: время от времени будут проходить грозовые дожди. Однако вместе с облаками в регион продолжит поступать теплый воздух, благодаря чему в полуденные часы температура удержится в диапазоне от +22 до +27 °C.
Северо‑запад окажется под влиянием атлантического циклона: там тоже не избежать дождей, местами с грозами и порывистым ветром. Из‑за этого воздух будет остывать. На севере региона днем прогнозируется всего от +10 до +15 °C, тогда как в южной части будет комфортнее — от +18 до +23 °C.
Центральная Россия расположится на периферии атмосферного вихря. Солнце, проглядывающее сквозь разрывы дождевых облаков, сможет прогреть воздух от +20 до +25 °C. Однако в середине недели облачность уплотнится, и температура опустится на три-четыре градуса.
На Урале рабочая неделя пройдет под аккомпанемент грозовых дождей, но при этом столбик термометра будет держаться в пределах от +22 до +27 °C. Влияние фронтальных разделов дестабилизирует атмосферу, но не сильно охладит регион.
Юг Сибири ждет умеренно теплая погода: воздушные массы из Средней Азии будут сдерживаться локальными ливнями и грозами, из‑за чего температура не поднимется выше +25 °C.
На юге Дальнего Востока ожидается умеренно теплая метеокартина с периодическими дождями. В Приамурье днем прогнозируется от +22 до +27 °C, на юге Приморья — от +16 до +21 °C, местами возможны грозы и порывистый ветер.
Санкт‑Петербург временами будет накрывать дождями, иногда с грозами, а порывы ветра могут усиливаться. Температура составит от +18 до +21 °C.
В Москве тоже не обойдется без ливней и гроз. В начале недели днем ожидается от +20 до +23 °C, но к середине периода облаков станет больше и похолодает от +17 до +20 °C.