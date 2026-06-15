По Челябинску поплыли автомобили: видео

Июнь в Челябинске выдался на редкость дождливым: за первые две недели месяца уровень осадков достиг 121% месячной нормы. Если май радовал горожан жаркой погодой, то начало лета принесло регулярные ливни, которые уже успели создать ряд проблем для городской инфраструктуры и жителей. Об этом рассказали в издании «МК-Челябинск».