По Челябинску поплыли автомобили: видео

Июнь в Челябинске выдался на редкость дождливым: за первые две недели месяца уровень осадков достиг 121% месячной нормы. Если май радовал горожан жаркой погодой, то начало лета принесло регулярные ливни, которые уже успели создать ряд проблем для городской инфраструктуры и жителей. Об этом рассказали в издании «МК-Челябинск».
Горожане активно делятся в соцсетях видео последствий непогоды в прошедшие выходные. На кадрах заметно, что из‑за подтоплений некоторые автомобили глохнут прямо на дорогах, а в салоны автобусов проникает вода.
Проблемы с ливнями коснулись сразу нескольких районов города. Накануне сильный дождь подтопил улицу Братьев Кашириных. Бригады «Эксплуатации внешних инженерных сетей» оперативно отреагировали: специалисты прочистили ливневую канализацию, благодаря чему к концу дня вода сошла. В городской администрации пояснили, что с такими интенсивными залповыми дождями не справится ни одна система: возможности имеют пределы.
О ситуации на аппаратном совещании доложил заместитель главы города по развитию дорожно‑транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. По словам чиновника, непогода серьезно осложнила дорожные работы в регионе. Например, улицу Клайна неоднократно затапливало, после чего подрядчик не может полноценно осушить участок.