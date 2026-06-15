В Китае машины ушли под воду: видео

Улицы Луфэна в считаные часы превратились в бурные реки. Вода стремительно поднималась, затапливала первые этажи зданий, подвалы и парковки. Машины, которые не успели покинуть опасные зоны, быстро ушли под воду: некоторые оказались скрыты полностью, виднелись лишь крыши. По улицам плыли вырванные с корнем деревья, обломки заборов, мебель и другие предметы, которые сорвал поток.