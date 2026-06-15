В Китае машины ушли под воду: видео

В понедельник, 15 июня, город Луфэн провинции Гуандун Китая оказался во власти разрушительного наводнения. Причиной стала высокая интенсивность осадков: за сутки в регионе выпало от 588 до 647 миллиметров дождя. Об этом сообщили в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Улицы Луфэна в считаные часы превратились в бурные реки. Вода стремительно поднималась, затапливала первые этажи зданий, подвалы и парковки. Машины, которые не успели покинуть опасные зоны, быстро ушли под воду: некоторые оказались скрыты полностью, виднелись лишь крыши. По улицам плыли вырванные с корнем деревья, обломки заборов, мебель и другие предметы, которые сорвал поток.
Местные жители, которых застигла стихия, искали спасения на верхних этажах домов и крышах. Социальные сети мгновенно заполнились видеокадрами с места событий.
Луфэн и прилегающие районы провинции Гуандун традиционно подвергаются риску наводнений из‑за муссонных дождей, которые ежегодно обрушиваются на юг Китая в период с мая по сентябрь. Однако масштабы бедствия 15 июня вышли далеко за рамки привычных сезонных подтоплений.
Сильнейшее наводнение в этом районе происходило последний раз в апреле 2024 года. Тогда власти эвакуировали около 100 000 жителей.