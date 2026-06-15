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В Китае машины ушли под воду: видео

В китайском городе Луфэн зафиксировали рекордное количество осадков. Это привело к масштабному наводнению.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В понедельник, 15 июня, город Луфэн провинции Гуандун Китая оказался во власти разрушительного наводнения. Причиной стала высокая интенсивность осадков: за сутки в регионе выпало от 588 до 647 миллиметров дождя. Об этом сообщили в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Улицы Луфэна в считаные часы превратились в бурные реки. Вода стремительно поднималась, затапливала первые этажи зданий, подвалы и парковки. Машины, которые не успели покинуть опасные зоны, быстро ушли под воду: некоторые оказались скрыты полностью, виднелись лишь крыши. По улицам плыли вырванные с корнем деревья, обломки заборов, мебель и другие предметы, которые сорвал поток.

Местные жители, которых застигла стихия, искали спасения на верхних этажах домов и крышах. Социальные сети мгновенно заполнились видеокадрами с места событий.

Луфэн и прилегающие районы провинции Гуандун традиционно подвергаются риску наводнений из‑за муссонных дождей, которые ежегодно обрушиваются на юг Китая в период с мая по сентябрь. Однако масштабы бедствия 15 июня вышли далеко за рамки привычных сезонных подтоплений.

Сильнейшее наводнение в этом районе происходило последний раз в апреле 2024 года. Тогда власти эвакуировали около 100 000 жителей.