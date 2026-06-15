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Аномальная жара привела к появлению опасных хищников у берегов Приморья

За последние три месяца хищники появлялись чаще, чем за последние пять лет. Ученые объяснили это изменением климата и смещением кормовой базы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Появление акул у берегов Приморья в июне 2026
Источник: Unsplash

Аномальная жара, которая охватила Дальний Восток в начале лета, привела к заметным переменам в экосистеме Японского моря. Пляжный сезон во Владивостоке стартовал с тревожных известий: у побережья все чаще стали замечать акул. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

В конце мая рыбаки выловили акулу мако — стремительного и опасного хищника — возле острова Путятин. Случай стал сенсацией: для этих вод такое событие крайне необычно.

Океанологи отмечают, что ситуация усугубляется: в заливе Петра Великого все чаще видят белых акул. По сведениям Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета, за последние три месяца зафиксировали больше встреч с крупными хищниками, чем за предыдущие пять лет.

Ключевая причина происходящего — рост температуры. За последние 60 лет воздух во Владивостоке потеплел на полтора градуса, а в Дальнереченске — на два. Это самый значительный показатель в регионе. Вода в Японском море тоже прогревается: летом температура поверхностного слоя стала на 1,2−1,7 градуса выше, чем в 1980 годах. Для морских обитателей даже такие изменения имеют большое значение.

Акулы, будучи хладнокровными существами, выбирают места обитания исходя из температуры воды. То, что раньше служило северной границейареала, теперь превращается в комфортную среду. К тому же теплая вода способствует активному размножению голубых тунцов — излюбленной добычи акул. Рыбаки отмечают всплеск численности тунцов у берегов Приморья, и хищники следуют за кормовой базой на север.

Подобные явления фиксируют и в других частях света: белые акулы появляются у Канады, в Средиземном море встречают тропические виды. Появление хищников в Приморье — еще одно свидетельство того, как климат меняет морские экосистемы. Теперь задача ученых — помочь обществу адаптироваться к новым условиям.

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