Аномальная жара в США ударила по фанатам футбола

На прошлой неделе воздух в американском штате Техас прогрелся до +35 °С. Из-за этого в день открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в Хьюстоне 110 посетителей получили тепловой удар. Об этом сообщили в издании Fox Weather.
Масштабное мероприятие собрало свыше 30 000 человек в районе Ист‑Даунтаун — оживленном квартале в сердце футбольного Хьюстона. Организаторы предусмотрели меры безопасности: установили пункты охлаждения, навесы и кондиционированные помещения. Благодаря этому большинство пострадавших смогли быстро прийти в себя.
Из 110 обратившихся за медицинской помощью 85 человек получили ее прямо на месте и вскоре вернулись к праздничным мероприятиям. Еще 27 человек обратились в пункт неотложки, 21 — после осмотра выписали. Четверых посетителей госпитализировали: их состояние потребовало более серьезного медицинского вмешательства из‑за осложнений, которые вызвал перегрев.
Ситуация наглядно показала, насколько опасна экстремальная жара. В условиях высокой температуры организм испытывает серьезные нагрузки. Ему сложнее поддерживать нормальный теплообмен, а риск теплового удара резко возрастает.
Фестиваль продлится 34 дня и включит прямые трансляции матчей, живые выступления и интерактивные игры. До 4 июля на стадионе NRG Stadium запланировали еще семь матчей чемпионата. Организаторы сообщили, что намереваются и дальше уделять особое внимание безопасности гостей в условиях жаркой погоды.