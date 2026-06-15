Аномальная жара в США ударила по фанатам футбола

Из 110 обратившихся за медицинской помощью 85 человек получили ее прямо на месте и вскоре вернулись к праздничным мероприятиям. Еще 27 человек обратились в пункт неотложки, 21 — после осмотра выписали. Четверых посетителей госпитализировали: их состояние потребовало более серьезного медицинского вмешательства из‑за осложнений, которые вызвал перегрев.