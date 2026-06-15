В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки

Уточняется, что вода из прорыва временной дамбы в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник», населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений находятся под угрозой затопления.