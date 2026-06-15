В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки

Пресс-служба администрации района в воскресенье сообщала о введении режима ЧС на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений из-за прорыва дамбы реки Кубань и затопления сельхозугодий.
«В Крымском районе введен режим “Чрезвычайная ситуация” на территории всего муниципалитета. Такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи», — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что вода из прорыва временной дамбы в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник», населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений находятся под угрозой затопления.
По данным пресс-службы администрации Крымского района, ширина прорыва в понедельник составляет порядка 100 метров. На краевом совещании представители администрации обсудили варианты ремонта дамбы обвалования. Окончательное решение будет принято после экспертизы и работы проектировщиков.
Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Муниципальные службы проводят круглосуточный мониторинг уровня воды.