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В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки

КРАСНОДАР, 15 июн — РИА Новости. Режим ЧС из-за разлива реки и прорыва временной дамбы введен на всей территории Крымского района Кубани, ранее он действовал в четырех населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации района.

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Источник: @vestiru

Пресс-служба администрации района в воскресенье сообщала о введении режима ЧС на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений из-за прорыва дамбы реки Кубань и затопления сельхозугодий.

«В Крымском районе введен режим “Чрезвычайная ситуация” на территории всего муниципалитета. Такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что вода из прорыва временной дамбы в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник», населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений находятся под угрозой затопления.

По данным пресс-службы администрации Крымского района, ширина прорыва в понедельник составляет порядка 100 метров. На краевом совещании представители администрации обсудили варианты ремонта дамбы обвалования. Окончательное решение будет принято после экспертизы и работы проектировщиков.

Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Муниципальные службы проводят круглосуточный мониторинг уровня воды.