Новая порция дождей обрушится на Россию уже сегодня

К северо-востоку Европейской России подойдет теплый воздух. В Нарьян-Маре разогреет до +27 °С — это выше, чем в Сочи, где сегодня +26 °С. На северо-западе сложится майская ситуация. От Пскова до Калуги максимум составит +19 °С, пройдут грозовые дожди. В Поволжье осадков обещают меньше. В Саратове выглянет яркое солнце и будет +26 °С.