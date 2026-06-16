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Новая порция дождей обрушится на Россию уже сегодня

Китайский циклон принесет ливни в Приморье и Приамурье. На Урал обрушатся осадки, в Поволжье их будет намного меньше.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Unsplash.com

Урал во вторник, 16 июня, накроют дожди и порывистый ветер. Завтра ситуация немного улучшится. Сегодня в Уфе — +24 °С, в Оренбурге — +29 °С, в Челябинске — +25 °С, в Екатеринбурге — +24 °С, в Перми — +25 °С.

Чукотка начнет согреваться. В Анадыре температура вырастет до +16 °С. Однако на Камчатку тепло пока не дойдет: там окажется не теплее +10 °С, продолжат идти дожди.

На Сахалине сложится практически курортная погода. Сегодня обещают чуть выше +20 °С, завтра столбик термометра поднимется до +25 °С. В Хабаровске — +28 °С, в Благовещенске — +27 °С. Южная часть Дальнего Востока окажется под влиянием китайского циклона. Сегодня ливни начнутся в Приморье, затем они доберутся до Приамурья.

В Сибири холоднее всего будет на Таймыре: там всего +6 °С. На юге округа установится жаркое грозовое лето. В Барнауле — +27 °С, в Горно-Алтайске — +28 °С, в Омске — +27 °С, в Кемерове — +27 °С.

К северо-востоку Европейской России подойдет теплый воздух. В Нарьян-Маре разогреет до +27 °С — это выше, чем в Сочи, где сегодня +26 °С. На северо-западе сложится майская ситуация. От Пскова до Калуги максимум составит +19 °С, пройдут грозовые дожди. В Поволжье осадков обещают меньше. В Саратове выглянет яркое солнце и будет +26 °С.

В Санкт-Петербурге и Москве сегодня прогнозируют дожди и +18 °С.