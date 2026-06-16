В Сибирь на смену 32-градусной жаре и ливням спешит волна прохлады

Жители Сибири в начале рабочей недели столкнулись с серьезными атмосферными явлениями. По сведениям Гидрометцентра России, в Томской области разразилась мощная гроза с ливнем, а порывы ветра достигли 22 метров в секунду. Значительные осадки также прошли в Новосибирском и Иркутском регионах.
Особенно заметной оказалась разница в объемах влаги в соседних регионах. Если в Иркутской области зафиксировали 17 миллиметров осадков, то в Кемеровской — уже 38 миллиметров.
Метеорологическая обстановка, согласно прогнозу, в ближайшие дни не стабилизируется. Сегодня, 16 июня, грозовой фронт с новой силой обрушится на Новосибирскую область: прогнозируются интенсивные ливни, град и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Похожие условия ожидаются и в соседних регионах: в Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай пройдут мощные грозовые дожди.
В Хакасии и округах Красноярского края — как центральных, так и южных — не прекращаются осадки с грозами и градом. Наиболее сложная картина складывается в Иркутской области: с 16 по 18 июня там ожидаются затяжные ливни с градом. Осадки сопроводятся грозами и сильными порывами северо‑западного ветра — до 15−20 метров в секунду.
Параллельно в округе фиксируется заметное превышение температурных показателей относительно многолетней нормы — на два-семь градусов. В дневные часы воздух прогреется от +20 °C до +25 °C в центральных округах, от +24 °C до +29 °C на юге и в Хакасии, а в Тыве и Иркутской области столбики термометров поднимутся до +30 °C и выше. Пик тепла придется на Алтай и Новосибирскую область: завтра там ожидается до +32 °C.
Однако уже к 18 июня ситуация начнет меняться: с северных широт поступит холодный воздух, и температурный режим постепенно нормализуется. В центральных и южных округах прогнозируются значения от +19 °C до +25 °C, в Хакасии — от +22 °C до +27 °C, а в Иркутской области — от +16 °C до +21 °C. При этом в Тыве сохранится сравнительное тепло — от +25 °C до +30 °C.
На фоне переменчивой погоды особую опасность представляет риск возгораний. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай сохраняется высокий и даже чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с прогнозируемой аномальной жарой на период с 18 по 24 июня в районах действует штормовое оповещение.