В Сибирь на смену 32-градусной жаре и ливням спешит волна прохлады

Однако уже к 18 июня ситуация начнет меняться: с северных широт поступит холодный воздух, и температурный режим постепенно нормализуется. В центральных и южных округах прогнозируются значения от +19 °C до +25 °C, в Хакасии — от +22 °C до +27 °C, а в Иркутской области — от +16 °C до +21 °C. При этом в Тыве сохранится сравнительное тепло — от +25 °C до +30 °C.