Китай пережил тройное землетрясение: что известно

Всего через три минуты после второго сейсмического события, в 12:45 по московскому времени, последовал третий толчок магнитудой 5,4. Эпицентр сместился чуть южнее: до Цзяюгуаня расстояние составило 356 километров, а до Дуньхуана — 279 километров. Очаг, как и в предыдущих случаях, находился на глубине 10 километров.