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Китай пережил тройное землетрясение: что известно

Северный Цинхай потрясли три подземных толчка за 40 минут. Самый мощный имел магнитуду 6,3.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Серия землетрясений в Китае 16 июня 2026
Источник: Freepik

Сегодня, 16 июня, в китайской провинции Северный Цинхай произошла серия подземных толчков. Первое и самое мощное землетрясение случилось в 12:06 по московскому времени. Магнитуда, согласно информации Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, достигла 6,3.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался примерно в 319 километрах к юго‑западу от города Цзяюгуаньи и 263 километрах к юго‑востоку от Дуньхуана.

Спустя менее чем 40 минут регион вновь содрогнулся. Второй толчок магнитудой 5,2 произошел в 12:42 по московскому времени. Эпицентр находился недалеко от зоны первого события, в 327 километрах от Цзяюгуаня и 262 километрах от Дуньхуана. Глубина очага также составила 10 километров.

Всего через три минуты после второго сейсмического события, в 12:45 по московскому времени, последовал третий толчок магнитудой 5,4. Эпицентр сместился чуть южнее: до Цзяюгуаня расстояние составило 356 километров, а до Дуньхуана — 279 километров. Очаг, как и в предыдущих случаях, находился на глубине 10 километров.

Все три землетрясения произошли в относительно отдаленных районах. Сейчас официальные источники не сообщают о масштабных разрушениях или жертвах. Мониторинг ситуации продолжается. Жителей близлежащих районов призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности на случай повторных толчков.

Также сегодня зафиксировали мощное землетрясение в Индонезии. В домах дрожали стены, люди в панике выбегали на улицу.