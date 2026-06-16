Температура поверхности Тихого океана достигла рекордных значений

Ученые зафиксировали рост температуры поверхности Тихого океана. Показатели достигли рекордных значений для этого времени года, сообщили в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Особое внимание привлек регион Niño3.4. Зона служит важным индикатором развития явления Эль‑Ниньо. Там температура воды поднялась до +29,32 °C. Всего за пять месяцев, с 9 января, показатель вырос более чем на 3,57 пункта: тогда составлял +25,75 °C.
Подобных значений в этот период года не фиксировали никогда. Ближе всего к нынешнему уровню температура подбиралась лишь в ноябре 2015-го, во время мощного супер-Эль‑Ниньо.
Примечательно, что в начале 2026 года действовали условия Ла‑Нинья, которые обычно сдерживают рост температур. Несмотря на это, текущие показатели вплотную приблизились к значениям 2024 года — периода активной фазы Эль‑Ниньо. Теперь и вовсе вышли на исторический максимум для середины июня.
Ранее ученые сообщили, что Эль-Ниньо уже начался. Явление станет самым мощным за последние 76 лет.