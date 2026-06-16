Температура поверхности Тихого океана достигла рекордных значений

Примечательно, что в начале 2026 года действовали условия Ла‑Нинья, которые обычно сдерживают рост температур. Несмотря на это, текущие показатели вплотную приблизились к значениям 2024 года — периода активной фазы Эль‑Ниньо. Теперь и вовсе вышли на исторический максимум для середины июня.