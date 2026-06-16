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Температура поверхности Тихого океана достигла рекордных значений

В зоне Niño3.4 температурный фон достиг отметки +29,32 °C. Это стало историческим максимумом.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 44% 756 мм рт. ст. +24°
Аномальное тепло в Тихом океане в июне 2026
Источник: Unsplash

Ученые зафиксировали рост температуры поверхности Тихого океана. Показатели достигли рекордных значений для этого времени года, сообщили в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Особое внимание привлек регион Niño3.4. Зона служит важным индикатором развития явления Эль‑Ниньо. Там температура воды поднялась до +29,32 °C. Всего за пять месяцев, с 9 января, показатель вырос более чем на 3,57 пункта: тогда составлял +25,75 °C.

Подобных значений в этот период года не фиксировали никогда. Ближе всего к нынешнему уровню температура подбиралась лишь в ноябре 2015-го, во время мощного супер-Эль‑Ниньо.

Не менее тревожная картина наблюдается и в глобальном масштабе. Среднемировая температура поверхности моря достигла +20,98 °C. Это абсолютный рекорд для этого календарного периода.

Примечательно, что в начале 2026 года действовали условия Ла‑Нинья, которые обычно сдерживают рост температур. Несмотря на это, текущие показатели вплотную приблизились к значениям 2024 года — периода активной фазы Эль‑Ниньо. Теперь и вовсе вышли на исторический максимум для середины июня.

Ранее ученые сообщили, что Эль-Ниньо уже начался. Явление станет самым мощным за последние 76 лет.