ЮНИСЕФ: климатический кризис поставил под угрозу будущее миллиарда детей

Климатический кризис все сильнее затрагивает самое уязвимое население планеты — детей. По сведениям ЮНИСЕФ, половина несовершеннолетних в мире сталкивается как минимум с тремя природными угрозами, которые влияют на здоровье, образование и шансы на благополучное будущее. Об этом написали в издании The Guardian.
Масштаб проблемы поражает. Свыше миллиарда детей одновременно испытывают воздействие сразу нескольких опасностей: аномальной жары, засухи, наводнений, штормов и лесных пожаров. Даже в странах с высоким уровнем дохода эта группа граждан не защищается. Например, в Италии более шести миллионов детей страдают из‑за продолжительных периодов высоких температур.
Особенно тяжело приходится детям в наиболее уязвимых регионах. В африканском Сахеле свыше четырех миллионов несовершеннолетних сталкиваются сразу с волнами экстремальной жары и песчаными бурями. В Азии дети Бангладеш, Мьянмы и Пакистана подвергаются самому большому числу климатических рисков.
Яркий пример последствий изменения климата — история 15‑летней Лорны из Папуа — Новой Гвинеи. Чтобы попасть в школу, девочка ежедневно переплывает реку Кемп‑Уэлч, которая кишит крокодилами. Мост, который когда‑то обеспечивал безопасный путь, смыло проливными дождями еще в 2012 году, а средств на восстановление у общины нет.
ЮНИСЕФ призвал правительства и бизнес действовать активнее: сокращать выбросы парниковых газов и адаптировать инфраструктуру к изменениям климата с особым вниманием к нуждам детей. Укрепление систем здравоохранения, образования и транспортной инфраструктуры защитит этот слой населения от текущих угроз и обеспечит более безопасное будущее.