ЮНИСЕФ: климатический кризис поставил под угрозу будущее миллиарда детей

Климатический кризис все сильнее затрагивает самое уязвимое население планеты — детей. По сведениям ЮНИСЕФ, половина несовершеннолетних в мире сталкивается как минимум с тремя природными угрозами, которые влияют на здоровье, образование и шансы на благополучное будущее. Об этом написали в издании The Guardian.