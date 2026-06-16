В Китае появилась солнечная электростанция в форме скачущей лошади: фото

В пустыне Кубуки, которая располагается во Внутренней Монголии, идет реализация масштабного энергетического проекта, который войдет в число знаковых достопримечательностей Китая. На обширной территории, покрытой песчаными дюнами, формируется 400‑километровый пояс объектов альтернативной энергетики — так называемая Великая солнечная стена. Об этом написали в издании Naked Science.
Космические снимки, которые эксперты получили со спутников, демонстрируют размах строительства: на сотни квадратных километров раскинулись массивы солнечных панелей. Особого внимания заслуживает электростанция Junma Solar Power Station. Помимо высокой производительности, объект выделяется оригинальным художественным решением: из фотоэлектрических модулей выложили масштабное изображение скачущей лошади.
Стратегические планы Пекина предусматривают, что к концу текущего десятилетия коридор шириной около пяти километров обеспечит регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй 40 миллиардами киловатт‑часов экологически чистой энергии ежегодно. Глобальная цель проекта — достичь совокупной мощности солнечной генерации 100 000 мегаватт.
Гигантское изображение лошади среди солнечных панелей символизирует двойную стратегию Китая. С одной стороны, страна активно продвигается к целям по снижению углеродного следа и развитию возобновляемой энергетики, с другой — уделяет пристальное внимание надежности энергоснабжения.