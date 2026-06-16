В Китае появилась солнечная электростанция в форме скачущей лошади: фото

В пустыне Кубуки, которая располагается во Внутренней Монголии, идет реализация масштабного энергетического проекта, который войдет в число знаковых достопримечательностей Китая. На обширной территории, покрытой песчаными дюнами, формируется 400‑километровый пояс объектов альтернативной энергетики — так называемая Великая солнечная стена. Об этом написали в издании Naked Science.