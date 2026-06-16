Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Столб до неба: торнадо в Италии попал на фото

Вихрь образовался недалеко от города Лучера в провинции Фоджа. Очевидцы сумели сделать эффектные снимки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 50% 756 мм рт. ст. +24°
Мощный торнадо в Италии 16 июня 2026
Источник: Соцсети

Редкое природное явление удалось зафиксировать сегодня, 16 июня, неподалеку от итальянского города Лучера в провинции Фоджа. Об этом сообщили в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Мощный торнадо, словно исполинская колонна, тянулся прямо до неба. Вихрь хорошо выделялся на фоне облачного неба. Местные жители с осторожностью наблюдали за явлением на безопасном расстоянии. При этом очевидцы сумели сделать красивые снимки — фото выложили в Сеть.

Торнадо образуются при столкновении теплых и холодных воздушных масс. При благоприятных условиях процесс усиливается — формируется мезоциклон, а затем — воронка, которая достигает поверхности земли. Ключевыми факторами появления торнадо служат сильная конвективная неустойчивость атмосферы, сдвиг ветра и наличие мощного грозового фронта.

В регионе Фоджа такие явления не относятся к повседневным, но и не считаются абсолютной редкостью. Средиземноморский климат с частой сменой воздушных масс и близостью моря создает условия для возникновения грозовых суперъячеек, способных породить торнадо. Чаще всего наблюдаются в переходные сезоны, весной и осенью, когда контраст температур наиболее выражен, но не исключаются и летом.

Большинство зафиксированных там вихрей относятся к слабым категориям. Однако иногда отмечаются и более мощные проявления, которые требуют внимания метеорологических служб и соблюдения мер безопасности местными жителями.