Столб до неба: торнадо в Италии попал на фото

Редкое природное явление удалось зафиксировать сегодня, 16 июня, неподалеку от итальянского города Лучера в провинции Фоджа. Об этом сообщили в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
Мощный торнадо, словно исполинская колонна, тянулся прямо до неба. Вихрь хорошо выделялся на фоне облачного неба. Местные жители с осторожностью наблюдали за явлением на безопасном расстоянии. При этом очевидцы сумели сделать красивые снимки — фото выложили в Сеть.
Торнадо образуются при столкновении теплых и холодных воздушных масс. При благоприятных условиях процесс усиливается — формируется мезоциклон, а затем — воронка, которая достигает поверхности земли. Ключевыми факторами появления торнадо служат сильная конвективная неустойчивость атмосферы, сдвиг ветра и наличие мощного грозового фронта.
В регионе Фоджа такие явления не относятся к повседневным, но и не считаются абсолютной редкостью. Средиземноморский климат с частой сменой воздушных масс и близостью моря создает условия для возникновения грозовых суперъячеек, способных породить торнадо. Чаще всего наблюдаются в переходные сезоны, весной и осенью, когда контраст температур наиболее выражен, но не исключаются и летом.
Большинство зафиксированных там вихрей относятся к слабым категориям. Однако иногда отмечаются и более мощные проявления, которые требуют внимания метеорологических служб и соблюдения мер безопасности местными жителями.