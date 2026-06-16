Столб до неба: торнадо в Италии попал на фото

В регионе Фоджа такие явления не относятся к повседневным, но и не считаются абсолютной редкостью. Средиземноморский климат с частой сменой воздушных масс и близостью моря создает условия для возникновения грозовых суперъячеек, способных породить торнадо. Чаще всего наблюдаются в переходные сезоны, весной и осенью, когда контраст температур наиболее выражен, но не исключаются и летом.