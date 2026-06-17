Российские ученые разгадали, как форма облаков меняет окружающую среду

Исследователи из Томска сделали важное открытие о влиянии облаков на окружающую среду. Ученые выяснили, что форма образований воздействует одновременно на два параметра: уровень УФ-излучения и состояние электрического поля. Причем изменения происходят синхронно: когда один показатель снижается, следом падает и другой. Об этом написали в издании «Наука в Сибири».