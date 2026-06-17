Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Российские ученые разгадали, как форма облаков меняет окружающую среду

Ученые изучили десять основных типов облаков. Оказалось, что массивные образования влияют на УФ-излучение и электрическое поле больше всего.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 73% 753 мм рт. ст. +20°
Влияние облаков на УФ-излучение и электрическое поле Земли: открытие томских ученых в июне 2026, типы облачности
Источник: Magnific

Исследователи из Томска сделали важное открытие о влиянии облаков на окружающую среду. Ученые выяснили, что форма образований воздействует одновременно на два параметра: уровень УФ-излучения и состояние электрического поля. Причем изменения происходят синхронно: когда один показатель снижается, следом падает и другой. Об этом написали в издании «Наука в Сибири».

Ученые не просто подтвердили уже известные факты, а изучили влияние десяти типов облаков — от легких перистых до массивных кучево‑дождевых. Для этого эксперты непрерывно сравнивали реальные характеристики солнечного излучения с эталонными сведениями для безоблачной атмосферы.

Наблюдения велись с опорой на информацию ближайшей метеостанции, которая фиксирует тип облачности в режиме реального времени. В фокусе внимания также оказались аэрозоли, включая дым от лесных пожаров, которые способны менять характеристики атмосферы.

Исследования показали: наиболее ощутимое воздействие на уровень ультрафиолетового излучения и состояние электрического поля у поверхности земли оказывают массивные облака нижних ярусов атмосферы, в первую очередь кучево‑дождевые, а также кучевые и слоисто‑кучевые образования.

Примечательно, что даже легкие перистые облака, которые располагаются на значительной высоте, заметно корректируют показатели. В условиях плотной завесы либо при высокой концентрации аэрозольных частиц в атмосфере интенсивность УФ‑излучения снижается. Параллельно фиксируется падение напряженности электрического поля вблизи земной поверхности.