Российские ученые разгадали, как форма облаков меняет окружающую среду

Исследователи из Томска сделали важное открытие о влиянии облаков на окружающую среду. Ученые выяснили, что форма образований воздействует одновременно на два параметра: уровень УФ-излучения и состояние электрического поля. Причем изменения происходят синхронно: когда один показатель снижается, следом падает и другой. Об этом написали в издании «Наука в Сибири».
Ученые не просто подтвердили уже известные факты, а изучили влияние десяти типов облаков — от легких перистых до массивных кучево‑дождевых. Для этого эксперты непрерывно сравнивали реальные характеристики солнечного излучения с эталонными сведениями для безоблачной атмосферы.
Наблюдения велись с опорой на информацию ближайшей метеостанции, которая фиксирует тип облачности в режиме реального времени. В фокусе внимания также оказались аэрозоли, включая дым от лесных пожаров, которые способны менять характеристики атмосферы.
Примечательно, что даже легкие перистые облака, которые располагаются на значительной высоте, заметно корректируют показатели. В условиях плотной завесы либо при высокой концентрации аэрозольных частиц в атмосфере интенсивность УФ‑излучения снижается. Параллельно фиксируется падение напряженности электрического поля вблизи земной поверхности.