Арктическое вторжение накроет часть России уже сегодня

Запад Якутии в среду, 17 июня, столкнется с мощным арктическим вторжением. После +27 °С в Мирном похолодает до +7 °С. На юге Дальнего Востока окажется тепло, но дождливо. От Хабаровска до Благовещенска температура составит от +23 °С до +24 °С. Чукотка и северо-восток Якутии насладятся коротким северным летом. В Оймяконе сегодня разогреет до +25 °С.
Короткие дожди пройдут в Иркутске. На Алтае прогнозируют солнечную погоду и +25 °С. В Новосибирске воздух раскалился до +31 °С. Тепло проникнет до полярного Салехарда: сегодня там прогнозируют +27 °С.
На Урале местами пройдут грозы во второй половине дня. В Перми — +25 °С, в Екатеринбурге — +27 °С, в Челябинске — +28 °С, в Уфе — +26 °С, в Оренбурге — +30 °С.
Европейскую Россию накроет огромный циклон, который обеспечит большую часть территории дождями. Пик ненастья ожидается на северо-западе: добавятся порывистый ветер и осенняя прохлада. Поток тепла уйдет на северо-восток, за полярный круг.
В центре дожди тоже продолжатся, но потеряют интенсивность. Во Владимире — +20 °С, в Казани — +25 °С, в Нижнем Новгороде — +22 °С, в Пензе — +22 °С.
Южные регионы преодолеют отметку +25 °С. В Краснодаре прогнозируют +28 °С, в Новороссийске — +27 °С, в Сочи — +28 °С.
В Санкт-Петербурге и Москве ожидается недобор тепла. Температура будет варьироваться от +16 °С до +17 °С. Пройдут дожди.