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Арктическое вторжение накроет часть России уже сегодня

Холодный воздух охватит Якутию. На северо-западе Европейской России ожидается пик ненастья с осенней прохладой, а южные регионы порадуют теплом.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 752 мм рт. ст. +20°
Какая погода ожидается в регионах России 17 июня 2026
Источник: The Conversation

Запад Якутии в среду, 17 июня, столкнется с мощным арктическим вторжением. После +27 °С в Мирном похолодает до +7 °С. На юге Дальнего Востока окажется тепло, но дождливо. От Хабаровска до Благовещенска температура составит от +23 °С до +24 °С. Чукотка и северо-восток Якутии насладятся коротким северным летом. В Оймяконе сегодня разогреет до +25 °С.

Короткие дожди пройдут в Иркутске. На Алтае прогнозируют солнечную погоду и +25 °С. В Новосибирске воздух раскалился до +31 °С. Тепло проникнет до полярного Салехарда: сегодня там прогнозируют +27 °С.

На Урале местами пройдут грозы во второй половине дня. В Перми — +25 °С, в Екатеринбурге — +27 °С, в Челябинске — +28 °С, в Уфе — +26 °С, в Оренбурге — +30 °С.

Европейскую Россию накроет огромный циклон, который обеспечит большую часть территории дождями. Пик ненастья ожидается на северо-западе: добавятся порывистый ветер и осенняя прохлада. Поток тепла уйдет на северо-восток, за полярный круг.

В центре дожди тоже продолжатся, но потеряют интенсивность. Во Владимире — +20 °С, в Казани — +25 °С, в Нижнем Новгороде — +22 °С, в Пензе — +22 °С.

Южные регионы преодолеют отметку +25 °С. В Краснодаре прогнозируют +28 °С, в Новороссийске — +27 °С, в Сочи — +28 °С.

В Санкт-Петербурге и Москве ожидается недобор тепла. Температура будет варьироваться от +16 °С до +17 °С. Пройдут дожди.