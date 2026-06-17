Арктическое вторжение накроет часть России уже сегодня

Запад Якутии в среду, 17 июня, столкнется с мощным арктическим вторжением. После +27 °С в Мирном похолодает до +7 °С. На юге Дальнего Востока окажется тепло, но дождливо. От Хабаровска до Благовещенска температура составит от +23 °С до +24 °С. Чукотка и северо-восток Якутии насладятся коротким северным летом. В Оймяконе сегодня разогреет до +25 °С.