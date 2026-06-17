Северо-запад России накроют сильнейшие ливни

Большая часть Европейской России до конца рабочей недели останется под влиянием мощного атлантического циклона. Сегодня, 17 июня, дождевые облака накроют обширную территорию — от арктического побережья до предгорий Кавказа. При этом интенсивность осадков окажется неравномерной: если в южных и центральных районах ожидаются умеренные, то северо‑запад окажется в эпицентре непогоды. Об этом написали в издании «Метеовести».
Трудная ситуация сложится в Санкт‑Петербурге: сильные дожди начнутся уже ранним утром, а к середине дня интенсивность осадков достигнет экстремальных значений — около 15 миллиметров каждые три часа. К концу суток общий объем влаги составит 44 миллиметра, что станет рекордом для июня.
Из‑за плотной облачности прогрев воздуха на северо‑западе и западе Русской равнины затруднится: дневные температуры там поднимутся только от +13 °C до +18 °C — значений, более характерных для сентября. В западных областях, включая Москву, Великий Новгород, Тверь и Смоленск, воздух прогреется от +16 °C до +17 °C. Подобная осенняя прохлада в этот период — редкое явление. Последний раз такое наблюдалось 12 лет назад, в 2014 году.
В то же время на юге и востоке ситуация выглядит более благоприятно. В Поволжье, несмотря на ливни и грозы, сохранится летняя температура от +20 °C до +25 °C, а в Причерноморье окажется еще теплее — до +28 °C.
Однако затяжное ненастье продлится недолго. Уже к выходным, 20 июня, погода поменяется благодаря продвижению гребня азорского антициклона. Разгонит тучи и вернет солнце, что приведет к заметному потеплению. На северо‑западе и западе температура поднимется от +21 °C до +26 °C, а на юге жара усилится до +31 °C.