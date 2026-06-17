Северо-запад России накроют сильнейшие ливни

Из‑за плотной облачности прогрев воздуха на северо‑западе и западе Русской равнины затруднится: дневные температуры там поднимутся только от +13 °C до +18 °C — значений, более характерных для сентября. В западных областях, включая Москву, Великий Новгород, Тверь и Смоленск, воздух прогреется от +16 °C до +17 °C. Подобная осенняя прохлада в этот период — редкое явление. Последний раз такое наблюдалось 12 лет назад, в 2014 году.