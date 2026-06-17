Лето на Камчатке началось с опережением графика

На Камчатке зафиксировали отклонения от привычных погодных показателей: в Пенжинском и центральных районах полуострова метеорологическое лето наступило от четырех до 18 дней раньше положенного срока. Как сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная температура воздуха в местах устойчиво превысила отметку +10 °C — ключевой показатель начала летнего периода.
В первой декаде июня погоду на полуострове формировали антициклоны. В результате температурный фон в большинстве районов оказался близок к климатической норме, а на западе и севере даже превысил стандарт на два-четыре градуса.
Особенно теплыми выдались дни в центральных и северных районах: воздух прогрелся от +18 °C до +25 °C. На юго‑восточных побережьях, напротив, погода осталась умеренно прохладной: максимальная температура не поднялась выше +14 °C. При этом в Петропавловске‑Камчатском отметили небольшое отклонение в сторону похолодания: температура оказалась на полтора пункта ниже многолетних значений.
Погода под властью антициклона принесла неравномерное распределение осадков по территории Камчатки. В большинстве районов за декаду выпало менее половины стандартной нормы. В отдельных локациях дожди и вовсе обошли стороной. Но восточная часть Усть‑Камчатского округа вместе с окрестностями села Пущино продемонстрировала иную картину: там объем осадков полностью соответствовал средним показателям.
Сухая и умеренно теплая погода повысила риск возникновения пожаров в центральных и северных районах края. Местные синоптики обратились к жителям и гостям региона с просьбой проявлять особую осторожность при обращении с огнем в лесных массивах: даже незначительная небрежность может привести к серьезному возгоранию.