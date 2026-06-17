Лето на Камчатке началось с опережением графика

На Камчатке зафиксировали отклонения от привычных погодных показателей: в Пенжинском и центральных районах полуострова метеорологическое лето наступило от четырех до 18 дней раньше положенного срока. Как сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная температура воздуха в местах устойчиво превысила отметку +10 °C — ключевой показатель начала летнего периода.