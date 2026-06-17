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Лето на Камчатке началось с опережением графика

В Пенжинском и центральных районах среднесуточная температура превысила +10 °C. Антициклоны принесли сухую погоду и дефицит осадков.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Лето на Камчатку в июне 2026 пришло раньше срока
Источник: Wikipedia

На Камчатке зафиксировали отклонения от привычных погодных показателей: в Пенжинском и центральных районах полуострова метеорологическое лето наступило от четырех до 18 дней раньше положенного срока. Как сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная температура воздуха в местах устойчиво превысила отметку +10 °C — ключевой показатель начала летнего периода.

В первой декаде июня погоду на полуострове формировали антициклоны. В результате температурный фон в большинстве районов оказался близок к климатической норме, а на западе и севере даже превысил стандарт на два-четыре градуса.

Особенно теплыми выдались дни в центральных и северных районах: воздух прогрелся от +18 °C до +25 °C. На юго‑восточных побережьях, напротив, погода осталась умеренно прохладной: максимальная температура не поднялась выше +14 °C. При этом в Петропавловске‑Камчатском отметили небольшое отклонение в сторону похолодания: температура оказалась на полтора пункта ниже многолетних значений.

Погода под властью антициклона принесла неравномерное распределение осадков по территории Камчатки. В большинстве районов за декаду выпало менее половины стандартной нормы. В отдельных локациях дожди и вовсе обошли стороной. Но восточная часть Усть‑Камчатского округа вместе с окрестностями села Пущино продемонстрировала иную картину: там объем осадков полностью соответствовал средним показателям.

Сухая и умеренно теплая погода повысила риск возникновения пожаров в центральных и северных районах края. Местные синоптики обратились к жителям и гостям региона с просьбой проявлять особую осторожность при обращении с огнем в лесных массивах: даже незначительная небрежность может привести к серьезному возгоранию.