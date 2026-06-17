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Паукообразная молния вспыхнула в небе над США: видео

Светящиеся линии на ночном небе напоминали паучьи лапки. Явление выглядело одновременно красиво и пугающе.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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В начале рабочей недели над просторами американского штата Канзас засняли редкое природное явление — паукообразную молнию. Об этом написали в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

На видео очевидцев разветвленные светящиеся линии расходятся по небосводу и напоминают паучьи лапки. Множество тонких разрядов расползается во все стороны по нижней границе грозовых облаков и создает завораживающий узор. В отличие от привычной линейной молнии, этот тип выглядит более рассеянным и протяженным.

Паукообразные явления возникают внутри грозового облака, между его заряженными участками, а не между облаком и землей. Разряды распространяются по каналам с остаточным электрическим зарядом, часто следуют за кристалликами льда и каплями воды в облаке. Особенно хорошо заметны ночью, когда нет солнечного света, а контраст между темным небом и свечением максимален.

Такие молнии не бьют в землю напрямую и свидетельствуют о высокой электрической активности в атмосфере. Часто сопровождаются другими типами разрядов, потенциально опасными для людей и техники.

Паукообразные молнии встречаются относительно редко и чаще всего наблюдаются в регионах с интенсивной грозовой активностью, например на Великих равнинах США, куда входит и штат Канзас. Там мощные грозы формируются регулярно, создают условия для самых разных видов молний, включая такие паучьи разряды.

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