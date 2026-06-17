Паукообразная молния вспыхнула в небе над США: видео

Паукообразные явления возникают внутри грозового облака, между его заряженными участками, а не между облаком и землей. Разряды распространяются по каналам с остаточным электрическим зарядом, часто следуют за кристалликами льда и каплями воды в облаке. Особенно хорошо заметны ночью, когда нет солнечного света, а контраст между темным небом и свечением максимален.