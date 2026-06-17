Паукообразная молния вспыхнула в небе над США: видео

В начале рабочей недели над просторами американского штата Канзас засняли редкое природное явление — паукообразную молнию. Об этом написали в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».
На видео очевидцев разветвленные светящиеся линии расходятся по небосводу и напоминают паучьи лапки. Множество тонких разрядов расползается во все стороны по нижней границе грозовых облаков и создает завораживающий узор. В отличие от привычной линейной молнии, этот тип выглядит более рассеянным и протяженным.
Паукообразные явления возникают внутри грозового облака, между его заряженными участками, а не между облаком и землей. Разряды распространяются по каналам с остаточным электрическим зарядом, часто следуют за кристалликами льда и каплями воды в облаке. Особенно хорошо заметны ночью, когда нет солнечного света, а контраст между темным небом и свечением максимален.
Паукообразные молнии встречаются относительно редко и чаще всего наблюдаются в регионах с интенсивной грозовой активностью, например на Великих равнинах США, куда входит и штат Канзас. Там мощные грозы формируются регулярно, создают условия для самых разных видов молний, включая такие паучьи разряды.