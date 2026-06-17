На небосводе выстроился парад планет: фото

Жители разных уголков планеты с 17 по 18 июня наблюдают захватывающее астрономическое явление — мини‑парад планет. Так в науке называют ситуацию, когда несколько небесных тел Солнечной системы выстраиваются в одну линию или дугу с одной стороны от Солнца. С Земли это выглядит как скопление на небольшом участке неба.
В Сети уже появились первые фотографии редкого события. На кадрах Венера, Юпитер, Меркурий и Луна выстроились почти в прямую линию.
Особенность нынешнего события в том, что это малый парад: в небесном построении участвуют три яркие планеты и спутник Земли. Такое зрелище не требует специальной оптики — можно увидеть невооруженным глазом, благодаря чему явление становится по‑настоящему доступным для всех любителей астрономии и просто любопытных наблюдателей.
Цифровой телескоп
Первой на вечернем небе в России сегодня появится Венера — выделится интенсивностью и напомнит огромную белую звезду. Следом получится разглядеть Юпитер. Хотя и уступит Венере по яркости, но все равно значительно превзойдет большинство звезд на небосводе.
Телескоп
Самым сложным для наблюдения станет Меркурий. Из‑за близости к Солнцу планета держится низко у горизонта, поэтому заметить ее удастся лишь при благоприятных погодных условиях и в момент оптимальной видимости.
Астрономы подчеркивают: видимое выстраивание планет — это не строгое расположение в линию в космическом пространстве, а оптический эффект с точки зрения земного наблюдателя. Небесные тела группируются вдоль эклиптики — воображаемой линии, по которой проходят Солнце и Луна.