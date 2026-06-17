На небосводе выстроился парад планет: фото

Жители разных уголков планеты с 17 по 18 июня наблюдают захватывающее астрономическое явление — мини‑парад планет. Так в науке называют ситуацию, когда несколько небесных тел Солнечной системы выстраиваются в одну линию или дугу с одной стороны от Солнца. С Земли это выглядит как скопление на небольшом участке неба.