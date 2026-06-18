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Синоптик назвала регионы, в которые придет аномальная жара в июле

Аномальная жара ожидается в Мурманской и Архангельской областях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Аномальная жара в июле ожидается в Мурманской и Архангельской областях, на востоке Карелии и в Дагестане, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«В июле температура воздуха ожидается выше климатической нормы в Мурманской области, восточных районах Карелии, а также на севере Архангельской области и юго-востоке Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан). Теплее нормы — в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской области и Камчатского края», — пояснила синоптик.

Паршина добавила, что прохладнее обычного будет погода на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области, на севере Приволжского округа (Кировская область, Пермский край), на Урале (Свердловская область), а также на севере Западной Сибири (Ханты-Мансийский округ и часть Ямало-Ненецкого).

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