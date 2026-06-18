Синоптик назвала регионы, в которые придет аномальная жара в июле

Паршина добавила, что прохладнее обычного будет погода на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, на юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области, на севере Приволжского округа (Кировская область, Пермский край), на Урале (Свердловская область), а также на севере Западной Сибири (Ханты-Мансийский округ и часть Ямало-Ненецкого).