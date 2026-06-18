Стало известно, где сегодня в России прогремят грозы

На юге Дальнего Востока в четверг, 18 июня, грядут перемены. В Приморье и Амурскую область к вечеру придет грозовой фронт. На островной части окажется прохладно, но количество осадков уменьшится. В Хабаровском крае грозы возможны в течение всего дня, температура удержится около +24 °С. У Байкала похолодает сразу на шесть градусов: туда придет холодное вторжение в сопровождении дождей.
На востоке Сибири осадков станет меньше, но похолодание продолжится. В Иркутске — +17 °С, в Красноярске — +22 °С. При этом на западе округа столбик термометра поднимется до +30 °С. В Тюмени — +29 °С, в Салехарде — +26 °С.
На Урале сегодня окажется жарко, но постепенно начнутся дожди, которые придут из европейской части страны. В Перми — +22 °С, в Екатеринбурге — +25 °С, в Оренбурге — +28 °С, в Уфе — +25 °С.
В средних широтах установится прохлада, которая нехарактерна для лета. В Кирове и Сыктывкаре температурный фон составит +20 °С. В Мурманске обещают +9 °С. В Центральной России воздух прогреется примерно до +20 °С. Самые сильные дожди сегодня пройдут в Коми — жара оттуда уйдет.
Обильные осадки пройдут на Кавказе. В остальных южных регионах окажется сухо. В Ялте разогреет до +26 °С, в Сочи — до +29 °С, в Краснодаре — до +30 °С, в Астрахани — до +31 °С.
В Санкт-Петербурге температура установится около +18 °С, день выдастся без существенных осадков. В Москве местами пройдут дожди, термометр покажет +17 °С.