Стало известно, где сегодня в России прогремят грозы

На юге Дальнего Востока в четверг, 18 июня, грядут перемены. В Приморье и Амурскую область к вечеру придет грозовой фронт. На островной части окажется прохладно, но количество осадков уменьшится. В Хабаровском крае грозы возможны в течение всего дня, температура удержится около +24 °С. У Байкала похолодает сразу на шесть градусов: туда придет холодное вторжение в сопровождении дождей.