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На Ленинградскую область вылилось 90% июньской нормы осадков

Больше всего пострадали Лодейное Поле, Лесогорск и Выборг. Там выпало от 35 до 58 миллиметров дождя.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 83% 751 мм рт. ст. +22°
Циклон обрушил на Ленинградскую область 18 июня 2026 сильные осадки
Источник: Unsplash.com

В среду, 17 июня, погода на северо‑западе России оказалась во власти мощного циклона, центр которого находился над югом Карелии. Зоны осадков затронули Ленинградскую область. По информации специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в отдельных районах за сутки выпало до 90% месячной нормы осадков.

Наиболее серьезные показатели зафиксировали в трех населенных пунктах. Рекордсменом стало Лодейное Поле: там метеорологи отметили 58 миллиметров осадков — 88% месячной нормы. Не намного меньше досталось Лесогорску: там выпало 37 миллиметров дождя. Выборг оказался на третьем месте с 35 миллиметрами осадков, что соответствует 58% положенного за месяц объема.

Санкт‑Петербург пострадал заметно меньше: суточный объем влаги составил всего 13 миллиметров, или 19% июньской нормы. При этом температурный фон оставался сдержанным: столбик термометра не преодолел отметку +15 °C.

К четвергу, 18 июня, влияние циклона на погоду в Северной столице пойдет на спад. Рост атмосферного давления поможет небу проясниться во второй половине дня.

Утром еще возможны короткие дожди, но затем условия станут благоприятнее, а воздух начнет прогреваться активнее. В Санкт‑Петербурге ожидается от +17 °C до +19 °C, в Ленинградской области — от +16 °C до +21 °C. Атмосферное давление постепенно поднимется до 755 миллиметров ртутного столба, но останется при этом ниже климатической нормы.

В пятницу, 19 июня, осадков не ожидается. Ночью температурный фон составит от +11 °C до +13 °C, днем воздух прогреется до комфортных +20 °C.