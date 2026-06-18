На Ленинградскую область вылилось 90% июньской нормы осадков

Утром еще возможны короткие дожди, но затем условия станут благоприятнее, а воздух начнет прогреваться активнее. В Санкт‑Петербурге ожидается от +17 °C до +19 °C, в Ленинградской области — от +16 °C до +21 °C. Атмосферное давление постепенно поднимется до 755 миллиметров ртутного столба, но останется при этом ниже климатической нормы.