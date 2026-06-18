На Ленинградскую область вылилось 90% июньской нормы осадков

В среду, 17 июня, погода на северо‑западе России оказалась во власти мощного циклона, центр которого находился над югом Карелии. Зоны осадков затронули Ленинградскую область. По информации специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в отдельных районах за сутки выпало до 90% месячной нормы осадков.
Наиболее серьезные показатели зафиксировали в трех населенных пунктах. Рекордсменом стало Лодейное Поле: там метеорологи отметили 58 миллиметров осадков — 88% месячной нормы. Не намного меньше досталось Лесогорску: там выпало 37 миллиметров дождя. Выборг оказался на третьем месте с 35 миллиметрами осадков, что соответствует 58% положенного за месяц объема.
Санкт‑Петербург пострадал заметно меньше: суточный объем влаги составил всего 13 миллиметров, или 19% июньской нормы. При этом температурный фон оставался сдержанным: столбик термометра не преодолел отметку +15 °C.
Утром еще возможны короткие дожди, но затем условия станут благоприятнее, а воздух начнет прогреваться активнее. В Санкт‑Петербурге ожидается от +17 °C до +19 °C, в Ленинградской области — от +16 °C до +21 °C. Атмосферное давление постепенно поднимется до 755 миллиметров ртутного столба, но останется при этом ниже климатической нормы.
В пятницу, 19 июня, осадков не ожидается. Ночью температурный фон составит от +11 °C до +13 °C, днем воздух прогреется до комфортных +20 °C.