Гидрометцентр: на Дальний Восток обрушатся дожди и похолодание

В ряде регионов Дальнего Востока в ближайшие дни ожидается неблагоприятная погода. Причиной станет фронтальный раздел, который связывают с Монгольским циклоном. Сильнее всего непогода затронет Забайкалье, Бурятию и Амурскую область, сообщили в Гидрометцентре России.
В Бурятии в четверг, 18 июня, дождь местами перейдет в мокрый снег, а в последующие два дня заметно похолодает. Дневная температура поднимется от +10 °C до +15 °C, локально возможно до +20 °C.
В пятницу, 19 июня, станет еще прохладнее: днем ожидается от +9 °C до +14 °C при порывах ветра 16−21 метр в секунду. В субботу, 20 июня, дожди продолжатся, а температура останется низкой: максимум разогреет до +16 °C, а в отдельных районах — лишь от +5 °C до +10 °C при ветре до 19 метров в секунду.
Забайкалье также ждет дождливая погода в ближайшие три дня. 19 июня на юге края возможны ливни, грозы и град, порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура резко снизится: если раньше держалась на уровне от +20 °C до +25 °C, то теперь днем ожидается от +13 °C до +18 °C, местами до +24 °C.
В субботу, 20 июня, похолодание усилится: на большей части края температура составит от +12 °C до +17 °C. В некоторых районах опустится от +7 °C до +12 °C при ветре 16−21 метр в секунду и грозах.
В Амурской области в этот период пройдут грозовые ливни, однако значительного похолодания не ожидается. При восточном ветре днем сохранится прогрев от +22 °C до +27 °C.
Более стабильная погода прогнозируется в Хабаровском крае: там ожидаются лишь кратковременные дожди, местами — ливневого характера. Температура останется на уровне от +21 °C до +26 °C.
Приморский край тоже столкнется с дождями и грозами при температуре от +21 °C до +26 °C. В последующие дни погода улучшится: дожди станут кратковременными, потеплеет от +23 °C до +28 °C.