Гидрометцентр: на Дальний Восток обрушатся дожди и похолодание

В пятницу, 19 июня, станет еще прохладнее: днем ожидается от +9 °C до +14 °C при порывах ветра 16−21 метр в секунду. В субботу, 20 июня, дожди продолжатся, а температура останется низкой: максимум разогреет до +16 °C, а в отдельных районах — лишь от +5 °C до +10 °C при ветре до 19 метров в секунду.