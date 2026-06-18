Тропический шторм «Артур» ударил по США

Тропический шторм «Артур» стал первым именованным штормом сезона атлантических ураганов 2026 года. Изначально сформировался вблизи Галвестона штата Техас. Затем достиг максимальной устойчивой скорости ветра 72 километра в час и вызвал штормовой нагон высотой до одного метра вдоль побережья, написали в издании Fox Weather.
Хотя позже шторм понизили до статуса посттропического циклона, последствия остаются опасными: на юге США сохраняются угрозы внезапных наводнений и сильных ветров. Национальный центр по изучению ураганов прогнозирует выпадение осадков от 127 до 254 миллиметров, а в отдельных районах — до 508 миллиметров. Под удар попадают центральное и верхнее побережья Техаса, большая часть Луизианы и некоторые районы Миссисипи и Алабамы.
Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил чрезвычайное положение в 101 округе и призвал жителей избегать движения по затопленным дорогам. Почти три миллиона жителей Луизианы остаются в режиме предупреждения о внезапных наводнениях.
Особенно тревожная ситуация ожидается в крупных городах: Батон‑Руже, Новом Орлеане и Морган‑Сити. Там действует угроза наводнения третьего уровня из четырех: ожидаются масштабные затопления.
Специалисты предупреждают: несмотря на ослабление «Артура», риски наводнений сохранятся на побережье Мексиканского залива до конца недели. Брайан Норкросс, специалист по ураганам, подчеркивает: явление затяжное, и даже если дождь временно прекращается, самые серьезные испытания еще впереди.