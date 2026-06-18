Тропический шторм «Артур» ударил по США

Хотя позже шторм понизили до статуса посттропического циклона, последствия остаются опасными: на юге США сохраняются угрозы внезапных наводнений и сильных ветров. Национальный центр по изучению ураганов прогнозирует выпадение осадков от 127 до 254 миллиметров, а в отдельных районах — до 508 миллиметров. Под удар попадают центральное и верхнее побережья Техаса, большая часть Луизианы и некоторые районы Миссисипи и Алабамы.