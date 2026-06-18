Поиск Яндекса
Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Тропический шторм «Артур» ударил по США

Чрезвычайное положение объявили в 101 округе. Три миллиона жителей оказались в зоне риска.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +30° 7 м/с 62% 752 мм рт. ст. +28°
Тропический шторм «Артур» 18 июня 2026 обрушился на США: последствия, зона затопления, прогноз погоды
Источник: Freepik

Тропический шторм «Артур» стал первым именованным штормом сезона атлантических ураганов 2026 года. Изначально сформировался вблизи Галвестона штата Техас. Затем достиг максимальной устойчивой скорости ветра 72 километра в час и вызвал штормовой нагон высотой до одного метра вдоль побережья, написали в издании Fox Weather.

Хотя позже шторм понизили до статуса посттропического циклона, последствия остаются опасными: на юге США сохраняются угрозы внезапных наводнений и сильных ветров. Национальный центр по изучению ураганов прогнозирует выпадение осадков от 127 до 254 миллиметров, а в отдельных районах — до 508 миллиметров. Под удар попадают центральное и верхнее побережья Техаса, большая часть Луизианы и некоторые районы Миссисипи и Алабамы.

Стихия уже привела к серьезным последствиям. В городе Уэйко проливные дожди превратили межштатную автомагистраль I‑35 в реку. В Боерне сильные осадки вызвали наводнение. В Миссисипи из‑за разлива воды погибли домашние птицы.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил чрезвычайное положение в 101 округе и призвал жителей избегать движения по затопленным дорогам. Почти три миллиона жителей Луизианы остаются в режиме предупреждения о внезапных наводнениях.

Особенно тревожная ситуация ожидается в крупных городах: Батон‑Руже, Новом Орлеане и Морган‑Сити. Там действует угроза наводнения третьего уровня из четырех: ожидаются масштабные затопления.

Специалисты предупреждают: несмотря на ослабление «Артура», риски наводнений сохранятся на побережье Мексиканского залива до конца недели. Брайан Норкросс, специалист по ураганам, подчеркивает: явление затяжное, и даже если дождь временно прекращается, самые серьезные испытания еще впереди.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше