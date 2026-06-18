Гидрометцентр: россиян ждет аномальный июль

Июль 2026 года запомнится россиянам резкими климатическими контрастами: по сведениям Гидрометцентра, погодные условия в разных регионах будут кардинально различаться. Если одни территории столкнутся с затяжными дождями и избытком влаги, то другие почувствуют на себе последствия продолжительной засушливой погоды.
Особенно дождливая метеоситуация окажется на европейской территории страны. Влажные воздушные массы накроют регионы Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов — там дожди станут частым явлением.
Приволжский федеральный округ также попадет в зону повышенной влажности. Влияние потоков распространится и дальше на восток. Значительная часть Уральского федерального округа окажется под властью обильных осадков. Даже суровый Таймыр не останется в стороне: метеорологи прогнозируют там сильные дожди.
Максимальные отхождения от нормальных границ выпавших осадков ожидаются на севере Сибирского федерального округа и в северных районах Якутии. По оценкам специалистов, объем влаги в регионах существенно превысит многолетние климатические показатели.
В то же время целый ряд территорий столкнется с противоположной проблемой — дефицитом влаги. Острая нехватка дождей прогнозируется в северных районах Северо‑Западного федерального округа. Схожая картина ждет жителей востока Южного федерального округа и Забайкалья. Меньше положенного окажется влаги на западе Амурской области, на юго‑востоке Якутии и в северных районах Хабаровского края.
Температурный режим тоже преподносит сюрпризы. На востоке Северо‑Западного федерального округа и на западе Уральского федерального округа средний показатель ожидается выше, чем в июле 2025 года, пусть и с небольшим, но устойчивым превышением.
При этом гидрологическая картина в ряде регионов заметно отличится от прошлогодней: на востоке Забайкальского края, западе Амурской области, юго‑востоке Якутии и большей части Хабаровского края осадков выпадет меньше, чем годом ранее. Север Якутии, напротив, станет исключением: там количество дождей превысит прошлогодние значения, подчеркнет общий контраст между соседними территориями.