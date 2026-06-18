Гидрометцентр: россиян ждет аномальный июль

В то же время целый ряд территорий столкнется с противоположной проблемой — дефицитом влаги. Острая нехватка дождей прогнозируется в северных районах Северо‑Западного федерального округа. Схожая картина ждет жителей востока Южного федерального округа и Забайкалья. Меньше положенного окажется влаги на западе Амурской области, на юго‑востоке Якутии и в северных районах Хабаровского края.