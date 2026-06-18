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В небе над США растянулся опасный шкваловый ворот: видео

На кадрах виден внушительный облачный вал, который приобрел бирюзовый цвет. Протянулся вдоль всего горизонта.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Вчера, 17 июня, жители американского штата Айова стали свидетелями редкого атмосферного явления — шквалового ворота. Люди запечатлели событие на видео, сообщили в группе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Шкваловый ворот — это разновидность кучево‑дождевых облаков, которая визуально напоминает длинный плотный вал. Формируется на переднем крае грозы, когда холодный нисходящий поток воздуха сталкивается с теплым и влажным у поверхности земли.

Теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается. В результате облако приобретает характерную форму. Образуется такое явление обычно на высоте от 100 до 2000 метров.

Это явление не только зрелищно, но и опасно. Часто сопровождается резкими порывами ветра до 25−35 метров в секунду, ливнями, градом, грозами и скачками атмосферного давления.

Особенно рискован ворот для авиации. Нисходящие потоки воздуха способны спровоцировать микропорывы, которые угрожают безопасности полетов. На земле шквал валит деревья, повреждает линии электропередач и здания.

Наблюдать подобное явление удается нечасто: длится 15−30 минут и не всегда поддается точному прогнозированию. Чаще всего такие облака видят в регионах с активной грозовой деятельностью. В США периодически появляются на Среднем Западе, включая штат Айова.

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